CAPÍTULO 4

Este año la Navidad de los Pérez no es la Navidad con la que uno sueña, están fuera de casa y los padres de Ali no han podido volver a tiempo. Pero nada de eso hará que este día no sea un día especial para ninguno de ellos, y probablemente para algún personaje más muy cercano a estos Pérez. ¡Los Pérez os desean Feliz Navidad!