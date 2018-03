NIVEL SUPERIOR Volver al buscador

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos Edad mínima: 18 años Nivel Superior Hostelería y turismo

¿Qué aprenderás?

Organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresariales establecidas, controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económicos del establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento. Este profesional será capaz de: Coordinar los servicios propios de los establecimientos de alojamiento turístico, disponiendo las estructuras organizativas óptimas para la gestión y control de sus departamentos.

Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios y productos complementarios.

Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento.

Analizar el mercado y comercializar el producto base propio del alojamiento, así como los servicios y productos complementarios, gestionando las reservas con criterios de eficiencia empresarial.

Controlar y supervisar el departamento de recepción, pudiendo prestar el servicio, en su caso, y asegurando la atención al cliente con los niveles de calidad establecidos.

Organizar y promocionar eventos en el propio establecimiento, en coordinación con los diferentes departamentos implicados, gestionando los recursos humanos y materiales necesarios.

Supervisar la correcta atención al cliente, el servicio postventa y la gestión de quejas y reclamaciones. Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para obtener el certificado de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, nivel básico, establecidas en el RD.39/1997 de 17 de enero.

Podrás trabajar como:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id arcu volutpat nulla imperdiet pulvinar. Praesent vel hendrerit turpis. Donec sed nunc nec elit posuere feugiat a sed leo. Quisque at dolor elit. Quisque tincidunt tellus quis dictum maximus. Curabitur mollis ut orci nec tincidunt. Sed euismod porta imperdiet. Fusce nisl ipsum, iaculis vel placerat eget, pretium in eros. Morbi quam lorem, scelerisque vel erat non, cursus fermentum lorem. Duis sed nisi eu lorem cursus sollicitudin. Phasellus iaculis lorem vitae fringilla dapibus.

¿Qué salidas tiene?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec id arcu volutpat nulla imperdiet pulvinar. Praesent vel hendrerit turpis. Donec sed nunc nec elit posuere feugiat a sed leo. Quisque at dolor elit. Quisque tincidunt tellus quis dictum maximus. Curabitur mollis ut orci nec tincidunt. Sed euismod porta imperdiet. Fusce nisl ipsum, iaculis vel placerat eget, pretium in eros. Morbi quam lorem, scelerisque vel erat non, cursus fermentum lorem. Duis sed nisi eu lorem cursus sollicitudin. Phasellus iaculis lorem vitae fringilla dapibus.

Vídeo