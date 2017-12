VIII Concurso Eusko Label

El Centro de FP a Distancia, conocido como ULHI, participaba por primera vez en el VIII Concurso Eusko Label con las escuelas de hostelería de Euskadi que organiza la Fundación Hazi. María Luz Alonso, una alumna del centro se alzaba con el primer premio con su plato "yema en su nido con rulo de pollo crujiente Eusko Label". En opinión de la vencedora de esta edición, doctorada en Química e investigadora en la UPV, la opción de hacer un ciclo a distancia es muy recomendable. "He realizado el ciclo en 4 años en lugar de en 2. Me ha venido genial hacerlo así. La parte teórica la he realizado on line, desde casa. Y la parte presencial, por la tardes, lo que me permitía seguir trabajando por las mañanas. Desde el ULHI, además, ponen muchas facilidades" añade María Luz.

Para el Centro de Distancia de FP este premio tiene un significado especial porque viene a confirmar que sus alumnos, que realizan el 50% aproximadamente de sus horas desde casa y el otro 50% en la Escuela de Hostelería de Gamarra o de Galdakao y en la empresa donde realice las prácticas, están preparados para competir con la modalidad de presencial. “Esto confirma que la calidad de formación que se ofrece en el ULHI es igual a la de otros centros, convirtiéndose en una opción muy válida para quien, por distintos motivos, no puede realizar un ciclo de forma presencial” subraya Aitor Orbegozo, director del ULHI.

A la hora de valorar los platos, por una parte, se valoraba la parte técnica. Este apartado tenía un peso del 40%. La valoración del jurado técnico tiene en consideración las cuestiones relacionadas con la preparación del plato: higiene, organización, destreza y limpieza. Por otro lado, había un jurado profesional de cata, esta calificación tenía un peso del 60% sobre el total, tomando en consideración: la presentación, el sabor, la creatividad, la temperatura y la armonía entre los ingredientes. El jurado de cata lo compusieron: Fernando Canales (Restaurante Etxanobe), Paul Ibarra (Restaurante Los Fueros), Jose Mari Murgiondo (Lumagorri), Arantxa Armendariz (Euskaber) y Teresa Arrieta (Euskaber).

EL CENTRO DE FP A DISTANCIA

El ULHI es el centro de formación profesional a distancia creado por Gobierno Vasco. Cerca de 1.000 alumnos han elegido este curso esta modalidad de formación semi presencial en el que los alumnos combinan el aprendizaje a través de plataformas telemáticas con sesiones presenciales. En este sexto curso, se graduarán más de 100 alumnos, entre ellos, la primera promoción del ciclo de Diseño en fabricación mecánica, sumando 300 titulados desde el inicio de proyecto.

En cuanto al perfil de alumnado, en la actualidad mayoritariamente son trabajadores, y en menor medida desempleados, que buscan a través de esta formación la posibilidad de promocionarse en su profesión, si bien un grupo importante de alumnos muestra intención de cambiar de sector. En cuanto a la franja de edad, el grupo más numeroso se encuentra entre los 25-40 años y como cabe esperar, las razones por las que elige esta modalidad de formación obedece a la necesidad de conciliar vida laboral y/o situaciones personales con el estudio. Con estos datos en mano, hay que subrayar la evolución de los resultados académicos acumulados logrando que el pasado curso escolar el 60% de los alumnos alcanzasen los objetivos previstos, llegando incluso a superar el 80% en determinados ciclos.