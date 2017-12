JORNADA DIGITAL

Durante este encuentro, ofrecido en directo a través de descubrelafp.org y presentado por Iñaki López (laSexta Noche), se han abordado diversos temas relacionados con la FP, un área educativa que cuenta con más de 150 titulaciones, desde las más tradicionales, como peluquería o administración de empresas, hasta las más innovadoras como domótica o animación en 3D. En esta jornada y bajo el hashtag #DescubrelaFP, expertos, psicólogos, orientadores, profesores y familias han analizado y debatido la Formación Profesional.

Durante la jornada digital Alejandro Costa, Luisa Alemany y Concepción Cabezas contaron su propia experiencia, su formación y cómo la FP les ha convertido en casos de éxito.

Alejandro Costa estudió FP y actualmente dirige MyFixpert, una empresa que cuenta con más de 1.500 empleados que funciona como intermediaria entre usuarios y especialistas en reparación de dispositivos electrónicos. Decantarse por esta formación salvó su vida “profesional y personal y resultó una salvación para todos aquellos alumnos que en el instituto no sabíamos qué carrera estudiar, o no nos gustaba”, ha destacado Costa. De hecho, en su empresa, poseer un título de Formación Profesional supone un valor añadido para desarrollar un puesto de trabajo. “Yo puedo constatar que la FP ha ayudado a España a salir de la crisis, porque por mi empresa la crisis no ha pasado”, ha asegurado.

Por su parte, Luisa Alemany primero decidió estudiar un grado de FP, y al realizar las prácticas de empresa se dio cuenta de las ganas que tenía de seguir aprendiendo. Tras acabarlo, comenzó una carrera universitaria y llegó a hacer el doctorado. Actualmente, es profesora en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). "No hubiera podido estudiar si mis padres me hubieran obligado", ha afirmado.

La última invitada de la jornada ha sido Concepción Cabezas, madre de una alumna de FP. Cuando se enteró de la decisión de su hija se sintió decepcionada. “Yo pertenezco a una generación para la que estudiar una FP era lo que hacían los que no valían para otra cosa”, ha reconocido. Sin embargo, enseguida fue consciente de lo disfrutaba su hija estudiando FP y de lo centrada que estaba. Por eso, a su juicio: cuando un hijo te dice: Quiero estudiar FP, hay que escucharle. Y, por supuesto, no quitarle la idea de la cabeza.

Puedes volver a ver la jornada completa en aquí.