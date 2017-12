Participamos en la segunda edición de la Semana Europea de la FP

DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE

Esta iniciativa de la Comisión Europea tiene por objetivo hacer más atractiva la educación y Formación Profesional (EFP) para las competencias y los empleos de calidad a través de una combinación de eventos que tienen lugar en toda Europa, a escala local, regional y nacional.

'Descubre la FP' se une a esta acción con las siguientes iniciativas:

- Mensaje de TV y multimedia ‘Nosotros creemos en la FP’

- Encuentro con jóvenes en Sevilla para conocer su percepción sobre la Formación Profesional

- Programa especial FP en ‘La Ruleta de la suerte’- Reportaje sobre FP en Informativos de Antena 3

- Noticias en la web. Refuerzo en la web con la publicación de más noticias sobre FP.

- Redes sociales. Incremento del volumen de publicaciones a través de nuestros perfiles en redes sociales.

La Semana Europea de la Formación Profesional está abierta a todas las organizaciones de los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (UE), de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) o de los países candidatos.Antes y durante la semana principal se desplegarán actividades y eventos para mostrar la excelencia en la formación y la formación profesional en toda Europa. Durante la semana principal, también tendrá lugar una serie de eventos / actividades en Bruselas (conferencia de prensa, conferencia, talleres y evento de clausura con entrega de premios).

Una de las principales actividades desarrolladas para mostrar la excelencia de estos programas es el #CedefopPhotoAward, una competición internacional llevada a cabo por el European Centre for the Developement of Vocational Training (Cedefop) que invita a aprendices de cualquier edad a mostrar su experiencia en una serie de fotografías.

Si eres alumno, profesor, formador de EFP, investigador, orientador profesional, interlocutor social, proveedor de EFP, representante de una asociación de jóvenes o de alumnos, de una asociación de educación de adultos, una empresa, un servicio de empleo público o privado, una asociación de padres, un organismo local, regional o nacional, un grupo de reflexión, una cámara de comercio, ¡Puedes participar en esta semana especial.Para más información, visita el site de los organizadores de la Semana Europea de la Formación Profesional.