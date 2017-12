Olimpista estética de la Cañada Real

CUANDO LA FP TE LLEVA A LO MAS ALTO

La tutora, agazapada en una esquina, sigue atenta los movimientos de su discípula. Sujetándose como puede los nervios que le causa el tener prohibido dirigirse a ella durante la prueba. La alumna de la FP básica se bate en duelo con las once mejores estudiantes de Estética del país, todas de grado superior y con más experiencia. Hay tensión en el ambiente. De aquí saldrá la representante de España en las 'olimpiadas' de la FP que este año son en Abu Dabi.

Rebobinemos hasta el primer día del curso escolar en el I.E.S Rey Fernando VI, de San Fernando de Henares (Madrid). Una profesora de Estética, Lucrecia Solana, comprueba el nivel de sus nuevas alumnas y una le dejará boquiabierta. "Hizo un maquillaje de ojos ahumados de noche absolutamente perfecto y en las manos, todo tipo de esculturas de uñas". Esa chica, de 19 años, era Tania Granado y ese día regresaba a las aulas, años después de verse obligada a abandonar los estudios para ponerse a trabajar. El presupuesto familiar no alcanzaba ni para el billete del bus al instituto.

Hija de chatarrero y limpiadora, vive con sus padres, su novia, su hermano, sus perros y varios gatitos en una casa baja del sector 3 de la Cañada Real, un asentamiento ilegal al este de Madrid con mala reputación. Ella le quita hierro a la fama de peligroso de su barrio: "Yo vivo en una zona tranquila. La peor parte está muy lejos, a media hora caminando en línea recta desde mi casa", indica. Mientras practica un masaje con envoltura de algas en el cuerpo de una de sus compañeras de clase en los días previos al concurso nacional, Tania agradece que su familia apoyara la decisión de matricularse de nuevo en el instituto. "Si no, todo esto que estoy viviendo no me habría ocurrido. No estaría compitiendo y haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es dibujar, maquillar, esculpir uñas". Su mayor golpe de suerte, sin embargo, ha sido cruzarse en el camino de la profesora que ha apostado por ella desde el primer día. La mujer que se ha tomado como un reto personal que todo el mundo descubra el potencial que encierra su alumna de aspecto más llamativo. "Maquilla de maravilla. Lo suyo es talento natural. Se ha ido formando de manera autodidacta, practicando con las vecinas, y su fuerte es la creación de fantasía", resume la maestra. "Consigue trabajos mejores que los modelos que se le entregan".

Cuando la maestra supo que Madrid buscaba representante regional para un concurso de FP estética, inmediatamente pensó en Tania. Para sorpresa general, Tania se impuso a las alumnas de los institutos de referencia en la especialidad. El jurado valoró su técnica y su temple. Como dicen sus compañeras: "Es que tiene arte y es muy limpia trabajando". Maquilla de maravilla. Lo suyo es natural. Las seis pruebas a preparar eran más complejas que las de las oposiciones. La depilación, el maquillaje y la escultura de las uñas no les preocupaban tanto como las diferentes envolturas, mascarillas, los masajes y la combinación de varias de esas técnicas dentro de un mismo ejercicio. "Se ha esmerado mucho. Ha tenido que aprenderse las composiciones de las cremas para saber cuáles son más efectivas para cada tipo de piel. Ha visionado decenas de vídeos de masajes y se ha pasado horas practicando sin parar", explica la maestra. Lo último fue aprender a ejecutar un masaje hawaiano llamado 'Lomi Lomi', que en los currículum solo aparece mencionado en una línea y bajo el epígrafe de "otras técnicas". La dirección de FP regional contrató a una experta en esta disciplina para que acudiera al instituto a formarla en una sesión. El Lomi Lomi ha sido precisamente una de las pruebas que mejor ejecutó Tania en los nacionales, también llamados 'Spainskills', celebrados la pasada semana en el Ifema de Madrid. "Lo hizo perfecto, lo bordó”. Ahora maestra y alumna afrontan un nuevo reto, encontrar las prácticas adecuadas. "Voy a tocar todas las puertas, voy a ir donde haga falta", dice la tutora, que conoce que el sueño de su discípula es formarse en caracterización de modelos, cine, teatro o televisión. Mientras la joven se despide de su modelo, bromeando sobre el esmalte oscuro de uñas que le acaba de perfilar, la profesora confiesa que espera que todo este esfuerzo dé sus frutos. Está diciendo, sin decirlo, que confía en que la vida no le obligue de nuevo a la joven a tirar la toalla y pueda desarrollar su talento. Aunque eso suponga tener que dejar el poblado.