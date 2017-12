Los IEDesignAwards premian el diseño y la creatividad

IED MADRID

Para ello, IED Madrid, la escuela de diseño más prestigiosa, creó sus premios anuales IEDesignAwards, cuya II edición ha sido celebrada este mediodía en la Embajada de Italia. Las categorías engloban el mundo de la moda, el diseño audiovisual y tecnológico, el branding, diseño de producto y el interiorismo, y este año han sido más de 250 empresas las que han mandado sus propuestas más novedosas e innovadoras a concurso.

Las 16 categorías han sido entregadas a los ganadores de la mano de la presentadora Laura Sanchez, y los jurados Lorenzo Meazza (Director de diseño e interiorismo de Ikea España), María Eugenia Girón (Directora Ejecutiva IE Premium y Prestige Business Observatory), Beatriz González Cristóbal (miembro de la junta directiva de Tous y ex Vice Presidenta de Hermés), Pablo Rubio Ordás (Director de Erretres) y el Embajador en España de la República de Italia, Stefano Sannino.

Tras unas palabras iniciales de Riccardo Marzullo (Consejero delegado IED), se han ido desvelando los nombres de los ganadores de cada una de las 16 categorías. Entre ellas, destacar a Dyson, que se ha llevado dos galardones (Mejor Diseño de Producto y Mejor I+D+i). En Interiorismo, ha ganado el madrileño Hotel Gran Meliá Palacio de los Duques. Las firmas Aristocrazy y Hannibal Laguna han ganado, respectivamente, el premio a mejor marca de Joyería Contemporánea y marca de Accesorios. Como Mejor Dirección Creativa de Moda, el galardonado ha sido JCPajares, uno de los jóvenes diseñadores españoles con más proyección. Microsoft ha resultado vencedor en la categoría de Mejor Branding gracias a la consola Xbox One S. El Mejor Diseño Digital ha sido para la App Cabify. El Mejor Proyecto Social relacionado con el diseño es para La Casa de Carlota, un estudio de diseño con un equipo creativo insólito porque está formado por personas con síndrome de Down, autismo y otras condiciones especiales. También ha habido categorías para premiar el Mejor Diseño de Packaging (Musugorri Vermut, diseñado por Grow Disseny), Mejor Proyecto de Ecodiseño (Casa MM, de OhLab), Mejor proyecto de Comunicación de Moda (Modaes), Mejor Proyecto de Moda Sostenible ( para el proyecto Care Label, de AEG España), Mejor Novela Gráfica (para Gustavo Rico, por “Los Dientes de la Eternidad” y Mejor Proyecto Audiovisual (NVIDIA Geforce Now)