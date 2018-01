La vida da muchas vueltas, sé positivo

Álvaro Martín

Cuando era pequeño nunca tuve nada claro lo quería estudiar miraba envidioso a mis compañeros que decían las típicas profesiones... abogado, policía, profesor, veterinario etc. Y yo no veía haciendo nada de eso toda mi vida. Según iban pasando los años todo mi círculo de amigos se decantaba por una rama y yo seguía sin tener ni idea.

Un día cualquiera viendo la televisión, se me iluminó la cabeza, lo que yo quería hacer eran anuncios. Fue entonces cuando cogí mi móvil y empecé a buscar dónde podría comenzar mi emocionante aventura.

Tras horas dando vueltas por la red, encontré una buena universidad y meses después comencé a estudiar Publicidad. Al poco tiempo de terminar me di cuenta que ese mundillo no era tan bonito como había imaginado y que una vez más volvía a ser ese niño que no sabía quería ser de mayor. Finalmente, dándole muchas vueltas, decidí hacer una FP de Administración y Finanzas. No estaba muy decidido, pero al empezar fue amor a primera vista. El niño ya sabía a lo que se iba a dedicar.

Una vez acabado el FP, quise seguir aprendiendo y realicé un máster de Marketing Digital que fusionaba los dos mundos: Publicidad y Administración y Finanzas. Una vez acabado el máster encontré trabajo en una innovadora agencia de marketing digital llamada Mendar, en la que soy el director de Social Media.

En Mendar apostamos por un trato cercano y de confianza, ya que creemos que nuestros clientes no deben ser solo un número sino personas. Desarrollamos páginas web, SEO, SEM y RRSS aplicando mejoras y técnicas que funcionan para tu mercado, industria o negocio. Todo ello realizando cambios y mejoras rápidas todas las semanas para asegurar un buen lugar en el mercado.