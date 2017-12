BLOG | DESCUBRE LA FP

La vida con el tiempo me ha enseñado, entre otras cosas, que "TRIUNFAR" no es ni tener la mayor colección de títulos universitarios ni ser lo más rico posible sino que "TRIUNFAR" es disfrutar día tras día con tu trabajo, terminar tu tarea y sentirte orgulloso de lo realizado y para ello lo más importante es trabajar en aquello que te gusta y te motiva.

Después de perder un año en la faculta de Químicas (para esa carrera me dio mi nota de selectividad) tomé posiblemente la decisión que más daño pudo hacer a mi madre, abandoné la carrera y decidí estudiar lo que me gustaba, un Ciclo Formativo en Delineación. Quería dibujar planos, me encantaba, me llenaba y disfrutaba haciéndolo; si volviera atrás, volvería hacerlo una y otra vez a pesar del disgusto materno (que equivocada estabas madre, ahora te sentirías orgullosa).

No solo he disfrutado con ello durante mi vida, también me ha dado la posibilidad de tener una vida relativamente cómoda y poder viajar por el mundo a lugares que nunca hubiese imaginado, Chile, México, Arabia Saudí, Polonia, Turquía,…¡ y los que me faltan aún por visitar!

Llevo los últimos 14 años trabajando en una Ingeniería española de aproximadamente 3.000 trabajadores, organizo desde hace 8 años un equipo de 15 delineantes; he compartido proyectos con ingenieros entusiasmados con su trabajo y con otros tantos que lo aborrecían, posiblemente aquellos que estudiaron la carrera obligados por el que dirán y que añoran volver atrás para cambiar sus decisiones estudiantiles.

También he visto a muchos ingenieros despreciar el trabajo de los delineantes, ingenieros que ahora no encuentran trabajo en España y no les importa sentarse en un ordenador a dibujar planos y realizar ese trabajo que tanto denigraban.

Son muchos los estereotipos e ideas preconcebidas y erróneas que tenemos sobre la Formación Profesional, pero la mejor decisión que puedes tomar cuando pienses en que quieres hacer en tu futuro, es formarte en aquello que te gusta de verdad, a pesar de opiniones de amigos, padres y hasta de tu otro yo, que intentará engañarte para que busques el éxito en unos estudios que sabes a priori que no cuadran con tus gustos.

Recuerda, decidas lo que decidas intenta ser el mejor… el mejor fontanero, el mejor mecánico de bicicletas, el mejor camarero o el mejor delineante y nunca dejes de formarte y de superarte, nunca pongas techo a tus posibilidades, aptitudes. Los conocimientos no los dan principalmente los estudios sino la experiencia laboral y cuanto más profesional seas con tu trabajo, más aptitudes acumularás.

Cada uno tiene su especialidad y está formado para realizar su trabajo en su campo, no conozco casi ningún ingeniero que dibuje mejor que sus delineantes, ni ningún empresario que escriba más rápido que su secretaría, ni ningún médico que cuide mejor a un paciente que su auxiliar de enfermería.