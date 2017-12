Trabajar en lo que sueñas gracias a la FP en Animación

BLOG | DESCUBRE LA FP

Una de las razones principales por las que me decanté para estudiar en ESNE, fue por su claustro de profesores. Que un referente en la animación española como Manuel Sirgo, Ganador de un Goya, sea la persona que te forma en aquello que siempre has soñado es importantísimo para tu desarrollo como profesional. Además, tenemos un contacto directo y real con la empresa gracias a que todos los profesores que nos enseñan están en activo como profesionales de la industria.



Los profesores enfocan sus clases con el objetivo de especializarnos en el mundo de la animación y el desarrollo de entornos interactivos. El principio de curso lo empecé con algo de inseguridad al no contar con nada de preparación en los campos de la animación o los videojuegos, pero con la formación que estoy recibiendo y sin tener ninguna base previa en asignaturas como programación o dibujo artístico y técnico, en tan sólo unos meses he acabado defendiéndome en todas las asignaturas del plan de estudios. Además con las prácticas empresariales de 2º curso me va a permitir tener un primer contacto con un mundo laboral repleto de oportunidades profesionales, en mi caso, optaré por un estudio de animación.



Otro hecho importante es la tecnología con la que contamos para las clases. Cada alumno disponemos de un equipo de trabajo de última generación por lo que las clases son 100% prácticas. Las instalaciones están dedicadas a la Animación 3D ya que están equipadas con dispositivos de dibujo digital Cintiq y workstations de alto rendimiento en continúa actualización.



En definitiva, estudiar este Ciclo de Grado Superior me está preparando para lo que el mercado laboral actual exige, sales muy preparado para llevar a cabo una actividad laboral centrada en la animación, videojuegos o sector audiovisual. Gracias a la especialización del ciclo sales mejor cualificado para el mercado laboral, dos años intensos que te forman para llevar a cabo una actividad laboral técnica y especializada. Con esta especialización será mucho más sencillo encontrar empleo. Además, es la llave que me permitirá seguir ampliando mi formación a través del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de ESNE.