"Todo éxito viene precedido por una palanca, en mi caso fue la FP"

DESCUBRE LA FP

¿Qué quién soy yo? Mi nombre es Alejandro Costa Jiménez. Al igual que tú, me crié en una humilde localidad. Un tipo normal. Fui al instituto, me enamoré y no dejé de soñar. No dejé de soñar… ¿curioso verdad? Todos tenemos sueños, pero está claro que no se cumplen de la noche a la mañana.