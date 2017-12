Test psicotécnicos:¿qué son y cómo afrontarlos?

BLOG | DESCUBRE LA FP

¿Qué son los test psicotécnicos?

Los test psicotécnicos son pruebas estandarizadas para obtener información del candidato/a en relación a cuestiones como sus aptitudes, inteligencia, capacidades, personalidades, intereses, valores, etc. Son pruebas muy objetivas y económicas, aunque exigen que haya alguna persona en el departamento de recursos humanos que sepa interpretarlos.

Se dividen en dos tipos:

- Test de aptitudes: su finalidad es mesurar capacidades intelectuales, como la memoria, la competencia lingüística, la atención, la aptitud numérica o espacial, la inteligencia, el razonamiento, etc. Normalmente este tipo de exámenes se realizan en un tiempo máximo, por lo que se evalúa en función de la rapidez y del nivel de aciertos.

- Test de personalidad: su objetivo es conocer aspectos ligados con la personalidad. Cuestiones como el auto-control, la estabilidad emocional, el dinamismo, la proactividad y la iniciativa, la ambición, la adaptación a los cambios, la tolerancia a la presión, la capacidad de persuasión, etc. En este tipo de pruebas no suele haber un tiempo límite y no existen respuestas correctas o incorrectas.

Algunas recomendaciones para superar un test psicotécnico son las siguientes:

- Práctica, práctica y práctica. Aunque es más útil practicar en los test de aptitudes, siempre es positivo conocer la herramienta en el caso de los de personalidad, para movernos por un terreno no del todo desconocido.

- Ves a la prueba con confianza, optimismo y una actitud positiva.

- Relájate: practica técnicas de atención plena como el mindfulness, duerme lo suficiente el día de antes y no abuses de estimulantes como la cafeína.

- Lee las instrucciones del test y las preguntas de manera pausada y atenta.- Echa un vistazo general al test. Así te harás una idea de su extensión, contenido y dificultad.

- Mantén la concentración durante todo el test.

- Salta las preguntas que no te sepas, no te pares en exceso para no perder demasiado tiempo.

- Si se trata de un psicotécnico de personalidad, sé sincero y claro. No intentes cambiar tu manera de ser. En este tipo de test suelen existir variables relacionadas con la coherencia que suelen cazar a quienes falsean su personalidad.

- Los test psicotécnicos son una parte más del proceso de selección. Cuida el resto de pruebas también. Perfecciona lo que puedas el currículum, prepárate la entrevista de trabajo y trabaja tu marca personal a través de tu perfil 2.0 todo lo que puedas.