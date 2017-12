BLOG | DESCUBRE LA FP

Hola me llamo David Torralba o como me conocen ahora cientos de amigos ingleses "Teen Teen David". Tras terminar el instituto e intentar continuar mi carrera académica con un Bachillerato de Humanidades, dejé de estudiar para iniciarme en el ámbito laboral.

Después de trabajar como pescadero durante cuatro años y en la construcción durante otros cinco más, me quedé sin trabajo y decidí retomar mis estudios en algo que me hacía muy feliz: EL DEPORTE y encontré una rama que me gustaba: TAFAD (Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva.

En el centro Valle del Miro realicé el Ciclo de Grado Superior de TAFAD y gracias a este título encontré un trabajo en Benidorm como animador turístico. Desde entonces, sigo trabajando como en Lanzarote como responsable de mi propio equipo de animación, en Apartamentos Galeón Playa con la empresa Actttiv.

Sin la formación recibida en el Ciclo de TAFAD nada de esto habría sido posible, la organización y liderazgo de equipos necesita estudio y entrenamiento y en TAFAD aprendemos técnicas practicas para gestionar estas tareas de una forma profesional.

Una de mis experiencias más gratificantes ha sido el poder contar mi historia a alumnos del centro donde yo estudié y poder ayudarles, animarles y mostrarles un trabajo tan gratificante como del que puedo disfrutar yo en estos momentos.