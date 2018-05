TAFAD: Una opción para hacer de tu pasión tu profesión

ÁLVARO BUITRÓN

Soy Álvaro Buitrón, un chico de 22 años que hace tres años se atrevió a dejar su Grado en Ingeniería Informática para formarse en lo que me apasiona, la ciencia del deporte.

Decidí confiar en el Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales (CETYS) de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), por eso empecé el Ciclo de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva (TAFAD). Debo decir que desde entonces mi vida está siendo una vivencia extraordinaria centrada en el mundo del deporte.

Lo mejor de TAFAD fue el gran número de horas prácticas que tuvimos y como los profesores se centraban en que los alumnos interiorizaramos los contenidos de cada clase. Es verdad que se nos exigió mucho, pero nunca dejaron que un alumno se fuese a casa con dudas. Siempre estuvieron dispuestos a darnos más material, más de su tiempo y más apoyo.

Ahora que he empezado el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la UFV me he dado cuenta que haber tenido en TAFAD profesores de universidad le ha dado un valor extra a la calidad de nuestro aprendizaje. Al igual que agradezco haber tenido las instalaciones y ventajas que tiene una universidad, y en especial la UFV, que apuesta cada vez más por su proyecto de deporte.

Por todo lo anterior, se despertó más aún mi pasión por la ciencia del ejercicio físico y por la excelencia tanto académica como personal, y sobre todo han hecho que mi decisión de cambiar el Grado en Ingeniería Informática por un Ciclo de Formación Profesional sea la mejor decisión, hasta el momento, en mi proyecto de vida.