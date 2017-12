La suma de ideas

BLOG | DESCUBRE LA FP

Soy alumna de la Doble Titulación en Grado Superior de Comercio Internacional y Transporte y Logística en el centro iFP y me gustaría compartir con todos vosotros mi visión sobre la conferencia que Pau Carrere, responsable de la Delegación de Linde MH en Barcelona y Baleares impartió en mi centro.

La conferencia que nos ha brindado en iFP el Sr. Pau Carrere, responsable de Delegación de Linde MH en Barcelona y Baleares, ha resultado muy interesante, especialmente para quien aprecia el sector de la Logística y el Supply Chain puesto que se trata de un fabricante de carretillas elevadoras y vehículos para el transporte y el almacenaje.

Los alumnos de ciclos relacionados con la empresa hemos tenido la oportunidad de conocer la estructura empresarial de la conocida empresa alemana nº 1 en ventas de carretillas en Europa y segunda a nivel mundial. Sin embargo, no solo hemos conocido datos institucionales importantes como su fundación, presencia internacional, formato de atención al público (sedes, delegaciones, subdelegaciones), registro de ventas anuales o proyecto de expansión, sino que Carrere ha destacado los distintos productos o tipologías de carretillas, traspalé, toros (¡y…competiciones de sus "toreros"!) y máquinas elevadoras hidráulicas.

También ha hecho hincapié en la importancia, ante la necesidad de una venta, de analizar exactamente -y acertar- qué es lo que necesita cada cliente. Para conseguirlo, destacan los siguientes factores: el uso que el cliente le quiere dar a los aparatos, el tipo de producto que se almacenará y la capacidad y distribución del almacén.

En relación con lo anterior, cabe destacar algunos valores añadidos, desconocidos para mi hasta entonces, como son el factor ergonómico, con asientos que se adaptan a la columna del usuario causando los menores daños físicos (previniendo y ahorrando así bajas laborales por hernia discal, entre otras) y, el factor virtual, con el que a través de una aplicación online podemos recibir una respuesta rápida de asistencia ante una avería, además de permitir gestionar a distancia la propia flota.

Así mismo, me ha parecido ingenioso el novedoso sistema Optibat, con patente exclusiva, el cual elimina los altos costes por averías que ocasionan las baterías de litio ya que detecta al instante la falta de agua para su posterior recarga.Por último, me gustaría destacar el concepto de competitividad definido por el gerente de la multinacional alemana. Dicho concepto, lo podemos extrapolar a diferentes ámbitos, no únicamente al laboral, ya que competitividad es igual a la SUMA DE LAS IDEAS.

Este concepto, fomentado desde Linde, también se sigue en otras grandes compañías como Amazon o Ikea, donde los trabajadores no solo forman parte de la empresa sino que son partícipes mediante sus aportaciones o voz de la experiencia de los diseños y posibles mejoras de sus productos, abriendo paso a la nueva estructura organizativa del siglo XXI.