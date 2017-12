Soria-Ginebra con escala en FP

BLOG | DESCUBRE LA FP

Yo llevaba 8 años trabajando como instaladora y mantenedora de instalaciones de energía renovable, solar y biomasa principalmente. Siempre he sido una apasionada del medio ambiente, y he trabajado duro para luchar por lo que creo.

Por esto mismo, a pesar de ser una persona satisfecha de su trabajo, decidí completar mis estudios con el FP superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. Con este objetivo conseguiría dos metas: primero reciclar mis estudios dentro del campo de las energías renovables y ampliar mis conocimientos en la eficiencia energética, y por otro lado optar a puestos con mayor responsabilidad.

Así, saqué mis estudios de FP a la vez que trabajaba…La verdad que no fue un camino fácil; tenía que sacar tiempo para ir a trabajar, asistir a clase y estudiar en casa, por lo que los dos años del ciclo no dormí mucho…¡¡¡pero valió la pena!!!

Además de adquirir un montón de conocimientos muy interesantes del campo que me apasiona, de tener la oportunidad de conocer e intercambiar impresiones con los buenos profesionales que tuve como profesores, de compartir ideas con mis compañeros. Además de todo eso, me han otorgado el premio nacional de FP superior de mi promoción en la familia profesional de Energía y Agua. Y por si fuera poco, he conseguido un fantástico trabajo gracias al buen expediente logrado en los dos años de módulo.

Actualmente tengo un trabajo por 2 años, prorrogable, en el CERN de Ginebra (¡¡¡en el famoso acelerador de partículas!!!), con la ventaja añadida, de que aquí, además de trabajar, puedo seguir aprendiendo un montón de cosas de los últimos avances en tecnología. Un sueño hecho realidad y todo gracias a la buena calidad de los FP que tenemos actualmente en el sistema educativo.

Detrás de una pequeña decisión y algo de esfuerzo, es posible conseguir grandes metas.