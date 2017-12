Ser maestra de niños y darles la mejor de la educación

BLOG | DESCUBRE LA FP

Siempre me ha gustado estar en contacto con los niños. Cuando comencé a recibir clases de baile con 5 años me di cuenta que esa profe para mí era toda una referencia.

Mis años en la escuela de baile iban pasando y de pronto tenía 17 años y unos cuantos títulos de baile. Así que la persona que había sido un hito para mi, me ofreció empezar a impartir clases en la misma escuela.

Ya llevaba muchos años en contacto con los niños, pero cuando empecé a dar clases de baile me di cuenta de que aquellos pequeñajos eran mi gran vocación.

Cuando terminé bachillerato, no tenía muy claro que es lo que quería hacer exactamente con mi vida; en el instituto solo me daban una salida que era ir a la universidad, cosa que realmente a mi no me apetecía y al contarles a mis padres mi indecisión, me contestaron con un "pues tú decides...o vas a la universidad o te pones a trabajar" . En ese momento pensé que estaba definitivamente perdida.

Un día hablando con mi profesor de infantil, empezó a preguntarme por cómo iba a enfocar mi futuro y le comenté mi indecisión, fue ahí cuando me dijo: "Laura, si te gustan tanto los niños, ¿porqué no especializarte en ellos?" Fue en ese momento cuando me decanté por el Magisterio, pero yo no quería ir a la universidad, quería ganar práctica con ellos.

Empecé a informarme y me di cuenta que haciendo un Grado Superior iba a tener nuevos conocimientos teóricos pero que además iba a adquirir un título a la vez que ganaba una tremendísima experiencia práctica, que era lo que yo quería.

A principios de febrero comencé las practicas en una guardería y la verdad es que no puedo estar más contenta con la experiencia que estoy adquiriendo, creo que a la hora de salir al mundo laboral es algo que me diferenciará de otros profesores.

Ahora mismo sigo impartiendo clases de baile, estoy terminando mi segundo y último año de Magisterio Infantil en IES Ciudad Escolar en Madrid y estoy mirando universidades, en las cuales en la gran mayoría me convalidan asignaturas gracias a tener el Grado Superior.

Mi indecisión ahora mismo es si hacer la carrera de Magisterio Infantil o hacer el doble Grado de Magisterio Infantil y Primaria.

Con un poco de suerte en 3 años, estaré haciendo lo que más me gusta: ser maestra de niños y darles la mejor de la educación.