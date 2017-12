Realicé las prácticas en ATRESMEDIA

ÁLVARO LOSADA

En un principio al terminar bachillerato no sabía lo que quería estudiar, después de recoger información sobre un montón de carrearas universitarias decidí que quería algo relacionado con la empresa pero al no tenerlo tan claro y después de la recomendación de mi colegio y mis padres, me decanté por un Grado Superior de Administración y Finanzas.