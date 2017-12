Si quieres, puedes

BLOG | DESCUBRE LA FP

Entonces empecé a plantearme un cambio radical en mi vida. No podía esperar que vinieran a buscarme, así que salí yo. Siempre me gustó el mundo relacionado con el turismo, especialmente el trabajo en hoteles. En el Centro Integrado de Formación Profesional "Ciudad de Zamora" existe la posibilidad de estudiar el Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos, que te faculta para trabajar en hoteles o residencias, en todos sus departamentos, desde labores de subdirección hasta la gestión del departamento de pisos o del departamento comercial y de eventos. Así que me informé de los requisitos y, después de hablarlo con mi familia y darle muchas vueltas, me decidí a matricularme.

No podía haber tomado mejor decisión: han sido dos años duros de estudio, compaginados con llevar una familia, pero la recompensa mereció la pena. Terminé haciendo las prácticas donde yo quería, en el Parador de Turismo de Zamora y comencé a trabajar nada más acabar mis prácticas. Además, el haber terminado con un buen expediente académico me permitió presentarme a los premios extraordinarios de Formación Profesional de la Junta de Castilla y León por la especialidad de Hostelería y Turismo, quedando en primer lugar en la convocatoria correspondiente al curso 2014-2015.

Actualmente trabajo en el Hotel **** Spa Convento en Zamora como recepcionista. ¡Objetivo cumplido! El motivo principal que me ha llevado a colaborar en este blog ha sido el tratar de mostrar a las personas que, como yo, se quedaron sin empleo y sin opciones laborales con cierta edad, que si se quiere, se puede. No nos van a regalar nada, pero la Formación Profesional es una buenísima opción para reciclarse y volver a empezar. Las prácticas laborales te dan la oportunidad de volver al mercado laboral y demostrar tu valía y la oferta de estudios es amplísima.