Con 36 años quería seguir formándome en la rama sanitaria, empecé a buscar opciones y eran pocas, la universidad se me hacía muy cuesta arriba por el tiempo y el gran esfuerzo económico que suponía, los cursos de asociaciones y otras áreas de formación no me daban confianza ni un título reconocido. Entonces descubrí la Formación Profesional, en Valdemoro encontré un instituto que impartía el Ciclo de Grado Superior de Anatomía Patológica, no había coste y podía compaginar los estudios con mi vida profesional y familiar, así que me animé y comencé los estudios, pude terminar dicho módulo con una gran satisfacción personal, y una ampliación de mis conocimientos. La FP además de conocimientos es muy práctica, durante el curso se aprende en el laboratorio, con herramientas similares a las de un hospital, nos dieron formación suficiente para poder luego desenvolvernos con soltura en nuestras prácticas. Realice 710 horas de formación práctica en el laboratorio del Hospital Infanta Elena, período que fue excelente. Mi objetivo se había cumplido quería formarme y lo conseguí.

Dos años más tarde un cambio legislativo en mi trabajo como Técnico de Emergencias Sanitarias, hizo que tuviera que volver a las aulas, esta vez la necesidad era profesional. Por suerte en el Valle del Miro imparten también el ciclo de Técnico en Emergencias Sanitarias. Una vez más acudí a mis profesores en busca de asesoramiento y ayuda, no me fallaron, conseguí el titulo de TES que me ayuda a mantener y progresar en mi trabajo.

Aún hoy sigo colaborando con mi instituto, cuando nos piden colaboración para formar a nuevos técnicos, saben que pueden contar conmigo.

La Formación Profesional te da un título para progresar laboralmente, te da conocimientos y te proporciona otra perspectiva y visión de la vida laboral y personal.