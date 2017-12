¿Por qué volver a estudiar un FP?

BLOG | DESCUBRE LA FP

No estaba muy segura de que volver a estudiar. Por ello mi principal objetivo era buscar una Formación Profesional enfocada mayormente a actualizar y adquirir conocimientos nuevos en una rama diferente a lo que he ejercido en un pasado.

¿Estudio Marketing? Despertaba mi atención "Marketing" y "Comunicación" porque esta formación estaba basada en ambas temáticas. Quizá el hecho de conocer a otras personas que me orientaron sobre en qué consistía la implementación del Ciclo en Marketing fueron los culpables de que yo, me decidiera hacer un cambio de 360º grados.

Me embarqué en esta alternativa para ampliar mi vocabulario, adquirir habilidades nuevas y desarrollar una creatividad que tenía escondida. Todo esto siempre me había interesado y tenía mucha inquietud por conocer y aprender... y después de esta experiencia, creo que soy capaz de dar respuesta a esas dudas que estaban en mi cabeza. Y, además, sé que me servirán para buscar oportunidades nuevas dentro del mundo laboral. Como hoy en día la mayoría de las empresas buscan estrategias nuevas, creo que a mi personalmente mi formación es una buena alternativa de futuro.

A ti, que aún estás a tiempo de saberlo antes de empezar, debes estar muy seguro de que estudiar, y si tienes claro y llama tu atención cualquier formación profesional, es una alternativa muy interesante para un futuro y también por desarrollarte profesionalmente.

Pero si albergas dudas, si no estás seguro al 100% de qué estudiar y sobre todo si no quieres centrarte en algo especifico que llame toda tu atención y que sea alternativa para lo que hay salida actualmente en el mercado laboral, tu motivación y tus sentimientos son los que verdaderamente sabrán guiarte a la hora de decidirte y estudiar.