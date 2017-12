¿Por qué hacer un Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda?

BLOG | DESCUBRE LA FP

Desde que tengo memoria siempre me han transmitido que el prestigio no solo se encuentra en las universidades, realmente hay otro forma de aprender. Este es mi punto de partida, no todas las respuestas pasaban por estudiar una carrera universitaria.

Cuando me descubrí a mi mismo, me di cuenta de que la moda era la única forma de expresar todo lo que sentía: si tenía un día cansado, me ponía unos leggins; si sentía nostalgia, usaba hombreras; si me sentía sexy, transparencias...Con el paso del tiempo, asimilé que la moda no evolucionaba al mismo ritmo que mi estilo y en ese momento, decidí que yo podía aportar algo a la creación de la moda masculina.

¿Que por qué me metí en el CFGS Patronaje y Moda del IED Madrid? Porque es la mejor forma de aprender este oficio. Nuestras asignaturas son puramente prácticas. Nuestro día a día trascurre en el taller y nuestras mejores aliadas son las reglas, las agujas y las máquinas de coser.

Estudiar este Ciclo Formativo de Grado Superior me está dando las herramientas prácticas para hacer realidad mis sueños. No hay un día que pase sin aprender algo nuevo, porque las ideas evolucionan con uno mismo pero hasta que no te sientas y te peleas con el patrón esa idea no ve la luz.

Este CFGS es la forma que he elegido para empezar mi nueva vida.