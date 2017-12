La FP te prepara para en el futuro hacer las cosas sin parar nunca de aprender

BLOG | DESCUBRE LA FP

Mi nombre es Jesús Fernández A. y en mi caso, después de otras “FPs”, la decisión reciente de decidirme de nuevo por una FP fue una cuestión de descarte razonado; sabía lo que quería hacer y las opciones disponibles y la FP cumplía para mí la posibilidad de acercarme a una actividad que me gustaba, aunque fuera de manera indirecta y a la que no había podido dedicarme por haber escogido anteriormente otra en su momento y a la vez me acercaba a ella formándome de una manera más que razonable en tiempo y economía.

Necesitaba cruzar mi afición por la Historia y el Arte –y decir esto en relación con unaFP es decir algo muy singular- con una profesión para hacer realidad aquella idea (de nuevo Confucio, da mucho juego) "Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida". Todo ello además sin emplear infinidad de años preparándome, con un enfoque equilibrado entre teoría y práctica, trabajo individual y en equipo y mucha innovación, tanto en metodología como en tecnología, algo que la FP te brinda de manera inmediata y sobre todo gracias a los profesores adecuados; profesionales a los que siempre guardarás reconocimiento y como personas, a los que siempre estarás agradecido.



En otros momentos de "bonanza" el éxito parece más reconocible por los resultados inmediatos o por la "cuenta de resultados"…en estos momentos de crisis, el éxito hay que medirlo en esfuerzo, en los logros a medio plazo, valorarlo en la sana competencia y descubrirlo en actitudes que van más por el lado de la colaboración; economía colaborativa, coaching, estar en las redes sociales, etc. ... son términos modernos que vienen a resumirse en "entrénate para hacer las cosas de diferente manera sin parar de aprender" y si además de todo esto puedes crecer en otro idioma, mejor que mejor, es siempre nuestro punto más débil.

Para resumir, la Formación Profesional no sólo me aportó contenidos, sino que mejoré habilidades que me dieron las capacidades necesarias para enfrentarme a retos nada fáciles, a superar mediante innovación y aprendizaje constantes. Ser empresario, emprendedor, es algo muy valorado y esta profesión es muy dada a acabar obligándote a ser tu propia empresa, no siempre es lo mejor, ni lo ideal, pero es lo más habitual, estar preparado para ello es el primer paso.



MadCulTour, hace poco una idea, es hoy una realidad muy cuidada desde la apariencia hasta los contenidos, que poco a poco y gracias a los socios que formamos MadCulTour, va encontrando su reconocimiento en la vida cultural madrileña engeneral y en las Rutas Guiadas en particular, con nuevas propuestas creativas y novedosas e intentando mantener una fuerte presencia comercial y en redes sociales que atraiga a nuevos clientes y consolide y recuerde a los que tenemos que pueden seguir contando con nosotros.