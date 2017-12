Por pasión y profesión

BLOG | DESCUBRE LA FP

Cuando era más pequeña no sabía realmente que me gustaría ser de mayor o donde me vería trabajando. Poco a poco, me fui interesando por el mundo del turismo pero no conocía nada más allá fuera de la carrera universitaria, cosa que cuando llegó el momento de elegir un camino no me convencía demasiado. Hablamos con familiares y amigos que se habían dedicado al mundo de la hostelería y el turismo y me informaron de una escuela en la que se impartían Grados Superiores relacionados con este gremio. La verdad es que me llamó mucho la atención porque estaban muy enfocados a lo que con el tiempo me di cuenta que me gustaba.