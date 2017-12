La oportunidad que te acerca a tus objetivos

BLOG | DESCUBRE LA FP

Mi nombre es Carlos Sánchez Zaera y me dedico a la Composición VFX en Entropy Studio, este proceso es una de las partes más importantes de la creación de los efectos especiales que podemos ver hoy en día en proyectos audiovisuales para televisión, cine o campañas publicitarias por ejemplo.

La composición forma parte del proceso de postproducción al que los proyectos audiovisuales se someten como último paso antes de ser presentados públicamente y éste se centra en crear los efectos visuales que en los rodajes serían imposibles de realizar o bien, tuviesen costes de producción muy elevados.

Recuerdo que cuando aún estaba estudiando la E.S.O. les dije a mis padres que me gustaría salir alguna vez en los créditos de algún programa o serie de Antena 3, así que cuando acabé de estudiar Bachillerato solo tenía una idea clara: quería trabajar en el mundo audiovisual. Por eso, decidí estudiar un Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en CPA Salduie en Zaragoza donde me dieron el empujón que necesitaba para decidir mi especialidad en el mundo audiovisual. Mi experiencia en el Grado Superior fue muy buena y se me hicieron los dos años muy amenos, porque pienso que el hecho de estudiar lo que te gusta es sinónimo de estar aprendiendo continuamente haciendo prácticas o estudiando y sin casi darte ni cuenta.

En las vacaciones de verano entre primero y segundo, me busqué unas prácticas voluntarias gestionadas por mi centro de estudios en la Televisión Local de Andorra (Teruel) donde me acerqué al mundo laboral con sus problemas, las entregas con fecha límite, sus clientes... Posteriormente, mientras estaba estudiando mi segundo año de Formación Profesional, estuve trabajando también voluntariamente en la empresa donde ahora está mi actual puesto de trabajo, Entropy Studio donde aprendí mucho acerca de toda esta fase de la postproducción, los efectos especiales.

Actualmente, desde que terminé mis estudios en CPA Salduie, sigo trabajando en Entropy Studio donde realizamos internacionalmente efectos especiales para cine, series de televisión y campañas publicitarias, siendo 'Galerías Velvet', la serie de Antena 3, uno de los proyectos en los que trabajo. Al estar ambientada en los años 60 no se podía rodar en la Gran Vía madrileña por lo que se optó por construir la planta baja de la fachada de las Galerías en un plató exterior junto a un 'chroma' verde, para que posteriormente, el equipo de composición del que formo parte, integrásemos toda la Gran Vía de Madrid en 3D modelada y texturizada. Siempre comento que la magia de la composición es hacer que los espectadores no se den cuenta de todo tu trabajo, sino que lo vean, disfruten y no tengan la opción de cuestionarse que ese proyecto ha llevado un proceso de postproducción.

La Formación Profesional es una muy buena opción para alguien que quiera aprender un trabajo con el que se sienta identificado dentro de su familia profesional, considerando que tiene muchos puntos positivos al ser una formación muy práctica y diseñada para enseñarte a trabajar en una empresa, darte los trucos y consejos que te van a servir de mucho en tu vida laboral, ya que te hace enfrentarte a proyectos y problemas reales que debes solucionar con la ayuda de tu tutor de prácticas.La empresa de prácticas y la FP te dan una oportunidad y tú has de saber aprovecharla y sacarle el máximo partido consiguiendo siempre recompensas positivas si le aportas tus ganas de aprender y de trabajar.

En el momento en el que dije que me gustaría trabajar para una empresa tan importante como Antena 3, no esperaba que se pudiese hacer realidad tan pronto, por eso, considero que con mucho esfuerzo y ganas de trabajar en lo que más te gusta podrás conseguir todos los sueños y objetivos que te propongas, así que… ¡adelante y a luchar por tus objetivos!