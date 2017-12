La FP, una oportunidad para tu futuro

ALEJANDRO GONZÁLEZ NICOLÁS

Tras acabar bachillerato hace tan solo unos meses, he decido continuar estudiando una Formación Profesional en Grado Superior de Comercio Internacional.

Lo que espero de esta elección es que me aporte los conocimientos necesarios para poder introducirme plenamente en el mundo laboral. Además creo que me va a dar la posibilidad de adquirir experiencia gracias a las prácticas en empresas que se ofertan con la titulación. Siempre me ha llamado la atención todo aquello que tiene que ver con la economía, por ello vi una buena opción estudiar Comercio Internacional.

Es cierto que la mayoría de personas cuando acaban bachillerato toman como salida la universidad, pero en mi caso, considero que la FP es una gran oportunidad. Llevo un mes en este Grado Superior, y la verdad que estoy muy contento de haber tomado esta decisión.

La dinámica para impartir las diferentes materias es muy buena en todos los sentidos. La combinación continua de teoría y práctica está haciendo que el aprendizaje sea más útil, a la par que divertido. Estoy seguro que gracias a esta formación mi futuro profesional irá a mejor.