¡Obtener un título de FP en sólo un año es posible!

DAVID SERRANO

La verdad es que no me costó mucho obtener la titulación, de hecho, en sólo dos semestres (un año lectivo) fui capaz de aprobar la FP de Administración y Finanzas, algo muy poco común ya que en el plan de estudios las asignaturas están distribuidas para ser aprobadas en dos años. Era la primera vez que iniciaba una FP a distancia y en un primer momento no tenía previsto sacarme la FP en un año, fue todo un poco sobre la marcha.

El primer semestre me matriculé de cuatro asignaturas y las aprobé todas en los exámenes presenciales, lo cual me dio fuerzas y ánimo para matricularme del resto del ciclo en el siguiente semestre. Y sí, aprobé las nueve asignaturas del tirón y pude obtener el título un año antes de lo previsto.

Como todo en la vida, la clave del éxito está en saberse organizar y echarle ganas, fuerza y mucha ilusión. Yo lo hice así y volvería a repetir esta metodología porque no quería dejar escapar la oportunidad de seguir progresando. Además, al haber estudiado anteriormente el Grado Medio de Gestión Administrativas, fuerza y mucha ilusión. Yo lo hice así y volvería a repetir esta metodología porque no quería dejar escapar la oportunidad de seguir progresando.

Además, al haber estudiado anteriormente el Grado Medio de Gestión Administrativa, muchos temas me resultaban más fáciles. Por otra parte, me gustaría destacar que el haber estudiado el Grado Superior de Administración y Finanzas me ha reportado mucha satisfacción ya que me ofreció la oportunidad de trabajar durante seis meses en la Administración pública.

Una de las asignaturas de las que me matriculé el primer semestre fue Formación y Orientación Laboral (FOL) en la cual hice un ejercicio que consistió en realizar un Currículum Vitae en el que saqué un 10. Presenté ese ejercicio a un proceso de selección en la Administración pública y me hicieron un contrato de seis meses durante los cuales desempeñé varias tareas que me han sido muy útiles para enriquecer mis conocimientos. Espero que mi experiencia anime a muchas personas a lanzarse a estudiar una FP. Con esfuerzo y superación, todo es posible.