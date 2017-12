La FP de hoy

ANTONIO LABANDA

Por mi experiencia de estos últimos años los alumnos que se matriculan en FP Básica están desmotivados, pero al incorporarse a estas enseñanzas se les ofrece una oportunidad de reengancharse al sistema, pues estos estudios les motivan al ser mucho más prácticos, sirva de ejemplo su horario lectivo, de las 30 horas semanales que cursan lo hacen de la siguiente manera:12 horas de materias comunes (Lengua, Inglés, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), 1 hora de tutoría y las 17 horas restantes son materias específicas y relacionadas con la especialidad elegida (Administrativo , Electrónica , Informática…). Además, al finalizar cada uno de los dos cursos hacen prácticas en empresas de 160 horas / curso, que les hace madurar al conocer el mundo laboral. La experiencia para ellos suele ser, en general, muy gratificante.

Las prácticas (Formación en Centros de Trabajo -FCT-) también las hacen los alumnos de GM y GS, lo cual les resulta muy motivador pues ven como plasman los conocimientos adquiridos en el aula en las empresas. En este caso realizan 370 horas al finalizar el último curso (último trimestre).

Ahora mismo un alumno que empieza FPB, puede pasar a GM y desde aquí a GS y a la Universidad (Sin ningún tipo de prueba), no hay cerrada ninguna puerta y aunque es un camino más largo algunos alumnos prefieren ir por este camino donde las materias son más prácticas y más motivadoras.

Cada vez las empresas demandan más alumnos procedentes de la Formación Profesional, lo que hace que nos encontremos con una alta inserción laboral e incluso, en algunas ocasiones, en algunas especialidades las bolsas de trabajos de los institutos y de los centros de Formación Profesional están vacías pues todos los alumnos están trabajando.

Según estimaciones oficiales del Ministerio de Educación, la demanda de empleo para 2020 es clara: el 50% de las ofertas de trabajo disponibles requerirá profesionales que hayan cursado Formación Profesional, frente a un 35% de titulación Universitaria.

Existe una amplia oferta formativa con alta especialización (Aproximadamente 140 titulaciones entre Grado Medio y Grado Superior). También existe la posibilidad de realizar una Beca Erasmus (Prácticas en el extranjero).

La FP Dual (De los dos cursos académicos del ciclo de Grado Medio /Grado Superior, el alumno está en la empresa 12 meses cobrando una dotación económica, el resto del tiempo permanece en el centro educativo).Es necesario realizar una orientación de calidad con los estudiantes al finalizar la etapa de Secundaria o de Bachillerato. Aquí es de justicia mencionar al Dr. D. Francisco Rivas Martínez (Universidad de Valencia), como promotor e impulsor en España de la Orientación Vocacional, plasmado en su proyecto SAAVI (Sistemas de Autoayuda y Asesoramiento Vocacional), afirmando que el asesoramiento vocacional no es equivalente a la orientación, entiende la conducta vocacional como “un conjunto de procesos psicológicos que una persona concreta moviliza en relación al mundo laboral en que pretende instalarse”, y expresa una relación dialéctica entre la satisfacción de las necesidades sociales (productivas) y las individuales (realización personal) en el mundo del trabajo. También el Dr. D. Vicente Hernández Franco (U.P. Comillas) que propone un Sistema Integrado de Orientación Profesional.El Dr. D. Francisco Rivas divide su sistema de asesoramiento en 7 fases, a saber:

- Fase I: Desarrollo Vocacional: Análisis de los intereses y de las preferencias del estudiante.

- Fase II: Cognición: Analizar las percepciones cognitivas del estudiante en relación al mundo vocacional.

- Fase III: Motivaciones: Analizar las expectativas y las realizaciones vocacionales del estudiante.

- Fase IV: Indecisión: Analizar la posible indecisión vocacional compleja del estudiante.

- Fase V: Capacidades Básicas: Análisis de las capacidades básicas para enfrentarse al estudio.

- Fase VI: Cultura y Conocimientos: Analizar la alfabetización científica y humanística de los estudiantes.

- Fase VII: Toma de Decisión: Facilitar la toma de decisiones del estudiante a través de Mi Plan Vocacional y mi Itinerario vocacional.

No podemos seguir manteniendo la Universidad como si fuera enseñanza obligatoria si queremos evitar el desencanto actual de muchos de nuestros alumnos que se quedan sin acceder a los estudios de su interés por falta de plazas y, lo que es peor, a un mercado laboral cerrado para ciertas titulaciones.

Conocer la demanda del mercado laboral y de los intereses de los alumnos, haría posible una buena planificación en el sistema educativo, evitando la masificación de alumnos en determinados Grados y los escasos alumnos en ciertos Ciclos Formativos. La gran diversidad de carreras universitarias, la expansión de universidades por todas las Comunidades Autónomas, tanto públicas como privadas, la repetición de grados, etc., hace prácticamente imposible que haya salida laboral para tantos graduados en ciertos estudios.

Potenciar y acreditar la Formación Profesional en todos los sentidos debe ser, por lo tanto, un objetivo a corto plazo, tanto desde el punto de vista de nuestro sistema educativo como desde el punto de vista empresarial.

Yo me he encontrado alumnos ejemplares en Formación Profesional. Concretamente tengo el recuerdo de un alumno que estando en la antigua FP (Ley General de Educación -1970-.), ya en el segundo grado, en los estudios de electrónica, tanto los profesores como, lo que es peor, él mismo veía que ese no era su camino y empezó a desmotivarse. Los profesores pensaban que no podría sacar el título de formación profesional.

Este alumno acudió a mí. Empezamos a hablar de cual eran sus intereses y motivaciones. Él me comunicó que su verdadero interés y motivación era la música. Empezamos a ver posibilidades y convergencia con sus estudios. Vimos que la electrónica también tiene aplicación con la música y que además si terminaba la FP2, podría acceder a la universidad en algunos estudios universitarios que le motivasen. Me pidió orientación sobre posibles estudios universitarios que tuviesen relación con música. Al ver el abanico de posibilidades, hubo unos estudios que le llamaron especialmente la atención. Eligió Magisterio por la especialidad de música, pero el acceso a esos estudios desde su rama de formación profesional solo era posible haciendo el antiguo COU. No vio problema, incluso se motivó más.

Este alumno terminó brillantemente su FP2, hizo en un año COU, aprobó la selectividad y actualmente es un magnífico profesor de música en un colegio concertado. Han pasado años, pero todavía el que era director de ese centro de FP y yo recordamos ese caso y, lo que es mejor, a veces se pasa por ese antiguo centro y saluda a algún profesor de los que le dio clase pidiendo que nos de recuerdos tanto al director como a mí. Es un caso que no olvidaré.