Gracias a la FP a distancia he podido estudiar y trabajar a la vez

Tras estudiar la FP de Farmacia y Parafarmacia me lancé a por el Ciclo de Grado Superior de Higiene Bucodental, pudiendo compaginar mis estudios con mi trabajo en una farmacia. Ha sido una opción ideal ya que me ha permitido estudiar y trabajar a la vez sin tener que renunciar a nada.

Una vez terminados mis estudios de Farmacia y Parafarmacia quise optar a una FP a distancia para poder compaginar la formación con un trabajo. Me puse a buscar por Internet opciones para poder estudiar el Ciclo de Higiene Bucodental a distancia y fue entonces cuando descubrí un centro que me ofrecía mucha flexibilidad y gracias al cual encontré mi actual trabajo en una farmacia.

Dicho centro cuenta con el servicio de orientación laboral a través del cual aprendí cosas tan importantes como hacer un currículum correctamente o aprender a buscar entre las distintas plataformas que existen para encontrar empleo. Tras hacer varias entrevistas, finalmente encontré trabajo en una farmacia que está cerca de mi casa. ¡Estoy encantada!

Al combinar mis estudios con un trabajo, dedicaba el tiempo que me quedaba libre (medio día y noche) para ponerme al día con la formación. Si se estudia a diario, de forma constante, no es necesario invertir muchas horas. Además, he contado con el apoyo de los profesores que me han ayudado mucho en todo el proceso.

En estos momentos estoy a punto de terminar las prácticas en empresa. Una vez finalizadas habré invertido un año y medio en obtener mi título oficial. Mi próximo reto es acceder a la Universidad para cursar el Grado de Fisioterapia.

Sin ninguna duda, recomiendo la formación a distancia a todas aquellas personas que estén trabajando o tengan dificultades para estudiar de forma presencial.

Judith Sotillo | Alumna de la FP de Higiene Bucodental en ILERNA Online