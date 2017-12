"Para mí fue decisivo estudiar un Grado Superior de Formación Profesional"

BLOG | DESCUBRE LA FP

Me encargo de mezclar el audio y postproducir programas, series, cuñas de radio y televisión tanto para La Sexta como para Antena 3, Onda Cero y Europa FM.



Estudie Formación Profesional en el IES Puerta Bonita, un Grado Superior de Sonido.



Me gustaba el sonido desde hacía mucho tiempo, más que el sonido la música. Gracias a mi madre y mi padre, que siempre me han apoyado en todo, pude cursar estudios de piano y solfeo.

También hice un Máster de especialización en Protools, que es la herramienta informática con la que se trabaja el sonido.

Pienso que para decidirse por una FP u otra, bajo mi punto de vista, hay dos aspectos fundamentales.

El primero, y más importante, es estudiar lo que te guste; el segundo, que seas bueno en esa materia o que se te dé bien.

En mi caso se juntaron ambas cosas y un poco de suerte. Trabajé durante años en productoras, en radio y hace seis años me dieron la oportunidad de llevar la postproducción de sonido en Antena 3.



Creo que la FP es el inicio de lo que viene después. Para mi fue decisivo estudiar un grado superior ya que ahora tengo un trabajo que me apasiona y me aporta la independencia necesaria para la vida.



Recientemente he vuelto al instituto donde estudié sonido a dar unas charlas sobre mi experiencia profesional en la televisión, en ‘Comunicarte 2015’, unas jornadas audiovisuales en las que me han invitado a compartir con los futuros técnicos de sonido mis trabajos en Atresmedia.