La FP: ilusión, experiencia y futuro

Arancha Mohino

Decidí estudiar un Grado Medio de FP en Administración por una sencilla razón. La verdad que me llamaba la atención eso de contabilizar o hacer nóminas. Pensé que estar en una empresa de administrativa tenía que ser entretenido, aunque tampoco sabía dónde me iba a meter.

Cuando lo descubrí, me di cuenta que había sido una de las mejores experiencias de mi vida. Aprendí cantidad de cosas que me están sirviendo mucho ahora que estoy cursando un Grado Superior de Administración y Finanzas.

Estudiar FP me hizo salir muy preparada y contenta. Es cierto que tuve momentos duros en ella, muchos exámenes y agobios, pero pude sacarlo. Me costó, pero al final lo conseguí.

Luego, llegar a las prácticas de empresa fue una experiencia buena. En los tres meses que duraron mis prácticas, me di cuenta lo que es trabajar y ser administrativo. Pensé que no me había equivocado en lo que había elegido dos años antes de las prácticas.

En la actualidad, estoy cursando el Grado Superior de Administración y Finanzas, y me he dado cuenta que cada vez se está complicando más y me esperan dos años muy duros. De todas formas, creo que podré con ellos y cogeré mucha más experiencia.

Es verdad que las prácticas del Grado Medio estuvieron bien, pero solo pensar que las próximas pueden ser mejor, cada vez me gusta más. La experiencia que he adquirido y que voy a adquirir en estos dos años me hará salir preparada para el mundo laboral. Tal y como está ahora mismo el mercado, lo que se necesita es experiencia, trabajar bien y no dejar escapar nada.