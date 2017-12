De Formación Profesional a empresario

BLOG | DESCUBRE LA FP

Me gustaría hablar de lo que significó para mí empezar Formación Profesional. Al acabar mis estudios de Educación Secundaria Obligatoria, empecé Bachillerato, no sabía realmente que quería hacer con mi vida, a nivel académico, por lo tanto acabé primero de Bachillerato y me propuse empezar un Grado Medio de FP de Gestión Administrativa. Al principio no lo tenía muy claro, porque hace ya unos años, la FP tenía un desprestigio bastante elevado. Normalmente el que no quería estudiar se iba de cabeza a hacer Formación Profesional.

Estamos muchas veces condionados inconscientemente por una ley de vida que realmente no es la más afectiva. Como por ejemplo, ir al colegio, hacer el Bachillerato, Universidad y encontrar un trabajo que creemos ganaremos un sueldazo, pero no es así. Todos los grandes emprendedores, eran diferentes a esta ideología. Lo más importante es que hagas lo que hagas seas feliz, y te sientas totalmente realizado.

La verdad es que me daba igual lo que pensaran los demás, es mi futuro, y el que tiene que ser feliz haciendo lo que realmente le gusta es a mí. Empecé las clases de Grado Medio de Gestión Administrativa, y me estaba pareciendo bastante interesante. Cada temario que daba, iba al grano en relación con el comportamiento en las empresas. Al finalizar mi ciclo de Grado Medio, me dispuse hacer mis prácticas. Al principio estaba bastante asustado, puesto que nunca había trabajado en una empresa, y quieras o no asusta.

Me dijeron que haría mis prácticas en IBM ISC. Me puse bastante contento la verdad. Ya que es una empresa con bastante prestigio a nivel Internacional. A la hora de hacer mis prácticas aprendí bastante, sobre el manejo que se tiene al trabajar en una multinacional. Sobre todo aprendí no solo a nivel laboral, si no, a nivel humano. Todos los compañeros que tenía me ayudaban en todo lo que necesitaba y de la forma más profesional. Siempre me preguntaban si estaba bien, si no entendía algo. Gracias a esta experiencia tan sorprendente y motivadora de como era trabajar en IBM ISC, hizo de mí parte del profesional que soy ahora.

Gracias al empeño constante de querer superarme a mi mismo, conseguí aprobar las prácticas. Mas adelante, me prepuse crear un negocio. Pero a la vez formarme, y animarme ha seguir estudiando el Grado Superior de Administración y Finanzas. Tuve que estudiar para presentarme a la prueba de acceso a Grado Superior, y así lo hice. Me preparé un año, y me presenté al siguiente y superé la prueba con esfuerzo, constancia y además con buena nota. Y acabé terminando mi formación académica y me propuse para empezar, hacer un estudio sobre los sectores mas relevantes en el mercado. Me di cuenta que era la estética, y abrí dos franquicias. Llevo tres años con ellas, y puedo decir que tal como está el panorama en el país no me puedo quejar ni mucho menos.

Al cabo de los años trabajando, y conociendo a dueños de otros negocios, me decidí hacerme esta pregunta: ¿Por qué no crear una empresa de Marketing online?. Mas adelante pasé a crearla. Me reuní de los mejores profesionales que conocía para llevar la empresa de la mejor manera. Estudié el caso de las PYMES que necesitan cubrir este apartado en sus empresas, a un precio totalmente asequible. Puesto que hay agencias ya de publicidad que te cobran un ojo de la cara por llevarte la publicidad online. Hice un curso completo de Comunity Manager y SEO y me especialicé en las redes sociales y el Marketing online.

Lo peor de todo es que nadie cuida al pequeño empresario, y mi objetivo fue claro, ofrecer un servicio excelente así como cubrir las necesidades de las PYMES, a un precio asequible a este tipo de empresas que luchan cada día, por ofrecer lo mejor de si mismas y de su negocio, y hacerles crecer en las redes sociales de la manera que mejor sabemos hacer. Porque lo más importante es que nosotros las PYMES, cuidamos de nuestro negocio, de la manera mas profesional que otras grandes empresas relevantes del mercado.

El caso es que gracias a las Formación profesional, he terminado aprendiendo todo lo que engloba el mundo de la empresa. Me he dado cuenta que es la mejor manera de conocer el verdadero significado de trabajar en una empresa, y sobre todo a nivel práctico. Porque realmente lo que importa es estar dentro de una empresa, ver su día a día, y saber como trabajar de manera mas afectiva posible para convertirte en el profesional que quieres ser.Mentalizarte de que la Formación profesional es algo totalmente necesario para tener las capacidades, para poder desenvolverte en todos los ámbitos a nivel profesional. Espero que mi experiencia os haya servido para decidiros en emprender un camino al éxito y a la constancia por llevar una senda de trabajo duro, esfuerzo y la recompensa del aprendizaje laboral.