La Formación es el pilar de tu futuro

Denise Osicka

Desde mis comienzos profesionales mi carrera ha estado enfocada hacía Marketing, empleé mis conocimientos en grandes compañías, y he sido siempre muy activa como individuo. He sido Search Engine Optimizer en una empresa dedicada a Marketing Online.

Trabajé para una compañía de importación, experiencia particularmente enriquecedora, porque me permitía viajar, y entender cómo funcionan distintos consumidores. Solo el conocimiento de predicción de este comportamiento del consumidor podría ayudarme en una decisión correcta para plantear una estrategia de Marketing. Teniendo en cuenta la importancia de viajar al extranjero, he podido observar cómo se ha globalizado el mercado y sus consecuencias. Mi lema de toda la vida ha sido construir lazos de confianza a largo plazo.

“En el trato con el cliente no nos interesa sólo hacer negocio, sino construir unos lazos de confianza a largo plazo”

Como ya mencioné antes, aparte de mi vida profesional he sido muy activa como individuo. He creado mi propia revista Osicka, revista de divulgación online, dónde yo misma entrevisté a distintos profesionales de empresas tan importantes como: Procter & Gamble, Young & Rubicam, Nestlé, Jandl & Jandl, etc.

Siempre me he considerado creativa y capaz de seguir con el trabajo en grupo, la prueba de ello es el Diploma de creatividad en vivo edición 2011, por McCann Erickson, reconocimiento junto a otros dos compañeros míos.

En el año 2017 publiqué mi primer libro, novela contemporánea 'El psicópata de Brooklyn', actualmente a la venta en librerías de reconocimiento en España, Miraguano y en Estados Unidos, Books & Books. 'El psicópata de Brooklyn' desarrolla un asunto de actualidad. Curiosamente, los estudios realizados hasta el momento revelan que los hombres son muy diferentes a las mujeres cuando buscan pareja por internet. El temor más grande que tienen ellas es conocer a un hombre por internet y si él puede ser el asesino en serie del que nos hablan las televisiones, mientras conocer a una mujer, el temor se queda en ellos en el miedo de si será gorda. ¿Será Luigi, el misterioso empresario de origen italiano el asesino en serie? La historia transcurre en Estados Unidos y en España. Luigi, enamora con su irresistible atractivo y con el don del mejor amante que uno puede imaginar. En su interior convive con alguien que ama de verdad con una dosis de empatía hiperactiva, y es un psicópata bipolar.

Actualmente estoy muy enfocada en mi trabajo para Yanmag, revista dedicada a dar conocer a los mejores profesionales de todas las áreas y disciplinas, con especial atención por las artes y la cultura. Sus protagonistas nos hablan de sus vidas, motivaciones, elecciones y proyectos futuros para ahondar y entender su trayectoria profesional.