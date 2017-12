Formación para el mundo real

BLOG | DESCUBRE LA FP

Mi decisión de estudiar FP llegó después de darme cuenta de que mi nota de Selectividad no era suficiente para acceder al grado que quería estudiar, Ingeniería Informática, de manera que empecé a buscar otras alternativas. De esta manera descubrí la FP, que ofrecía muchos ciclos con enseñanzas muy similares a lo que siempre había querido estudiar en la universidad.



Una vez empecé las clases me llevé una grata sorpresa. En ellas predominaba la práctica, que en el ciclo que yo estudié - Grado Superior de Desarrollo de aplicaciones web- es fundamental, aunque los profesores la complementaban muy bien con los conceptos teóricos necesarios para entenderlo todo a la perfección.



Una vez acabé los dos años de Formación Profesional, me matriculé en la universidad para cursar la carrera de Ingeniería Informática, que era lo que siempre había querido estudiar y a la que pude acceder gracias a la FP.



En la universidad he aprendido muchas cosas, pero con un enfoque completamente diferente al del ciclo. Aquí la formación está mucho más enfocada a la teoría y la atención mucho menos personalizada. Por ejemplo, en mi clase de FP éramos 30 alumnos, todos teníamos equipos individuales para las prácticas y los profesores te conocen personalmente, de manera que siempre están dispuestos a ayudarte si por cualquier cosa te quedas un poco rezagado o necesitas algo de ayuda extra. Por el contrario, en la universidad los profesores no te conocen, y la práctica, al ser más del triple de alumnos que en la FP, se hace difícil por la escasez de medios de la universidad pública y la imposibilidad de que el profesor revise el trabajo de todos.



Por todo esto, recomiendo a la gente que esté pensando en estudiar FP que no se lo piense, porque es una gran opción. En solo dos años aprendes un montón de cosas, sobre todo a ser capaz de solucionar problemas prácticos que surgen continuamente en el mundo real. En la FP, todo lo que estudias se centra en la práctica de lo que vas a hacer en un futuro, mientras que en la universidad es todo teoría y cuando sales y te encuentras con un problema en el mundo real no sabes solucionarlo.