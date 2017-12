Mi experiencia en FP y las Spain Skills

BLOG | DESCUBRE LA FP

Hay quien tiene muy claro el ritmo que tiene que tomar su vida profesional, las metas propuestas, el camino a seguir. Otros no tanto. En mi caso mi objetivo es la informática que, aunque a muchos eso les eche para atrás, a mi es algo que me apasiona desde crío. No sabía qué camino tomar pero sí que quería llegar y cuanto antes mejor. La duda entonces está en carrera o FP.

Si elegí FP fue en parte porque la duración es más corta y el aprendizaje es mayoritariamente práctico, las bases teóricas están y son necesarias, pero no son tan extensas. La experiencia del curso es buena, hay buen ambiente entre compañeros y profesores, apoyo en la progresión del desarrollo como profesional y a la hora de orientarte.

Quien crea que una vez se tiene el título se deja de estudiar se equivoca, para un profesional la formación tiene que ser continua elija el camino que elija. Teniendo eso claro, creo que para el que quiera trabajar de lo que le gusta y cuanto antes, entre esperar 4 años y encontrarse con unas cuantas asignaturas que solo sirven como lastre en el camino de llegar a cumplir los objetivos propuestos, puede ser todo un reto y habrá a gente que le guste pero yo me rijo por "the simpler is clever" y si algo caracteriza a la Formación Profesional es que está orientada a desempeñar un puesto de trabajo. Además, creo que puede que el que tenga un título universitario cobre más por estar más cualificado pero si el de FP sale a mercado 2 años antes tendrá más posibilidades de colocarse antes que el otro.

Buscar trabajo ahora no es fácil pero a mí me han dado además la oportunidad de añadir a mi currículum la participación en las Skills. Para quien no sepa que son, tanto las Spain, las Euro o las WorldSkills son unas pruebas en múltiples disciplinas para los estudiantes de FP, una especie de olimpiadas pero en un ámbito profesional en lugar de uno deportivo: servicios, mecánica, informática, tecnología de la automoción o de la moda y así hasta 22 Skills que entraron en competición en 2015.

Si los competidores han llegado a las SpainSkills es porque se han clasificado entre sus compañeros en las pruebas regionales. Es un esfuerzo que implica sacrificar tiempo de ocio y estudio para llegar a dónde se ha llegado. Las pruebas que aquí se presentan ya son más complejas y en algunas categorías superan la duración de una jornada laboral. A pesar de ser duro no es para nada malo. Es una experiencia que no solo se puede poner en el currículum, también se hacen amistades con gente de tu comunidad autónoma, con gente que comparte tu profesión, te das a conocer a empresas que están ahí para patrocinarse y para buscar futuros empleados y después de eso si te clasificas optas a las WorldSkills y las EuroSkills.