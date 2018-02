Mi experiencia como alumna de FP

Paula Pérez Santos

Hace 4 años decidí cursar una FP puesto que no superé las pruebas de Selectividad. Nunca me había planteado realizar un Grado Superior. Siendo sincera, lo relacionaba con muchos estereotipos, como por ejemplo, que era para gente que no tenía visión de futuro, o con desganas de estudiar y que estaban allí por obligación. He de reconocer que me equivoqué. Y mucho.