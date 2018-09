Estudiar FP a distancia me permite compaginar la formación con mi carrera como futbolista profesional

Óscar Rubio

Decidí lanzarme a estudiar un Ciclo de FP a distancia en 2014 y me decanté por el Ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma porque me apasiona el mundo de la informática y, en un futuro, me gustaría dedicarme a ello. En estos momentos estoy estudiando también la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web, ya que son dos ciclos que van de la mano y tienen varias asignaturas en común. De modo que compagino mi carrera futbolística en el Centre d’Esports Sabadell Futbol Club con mis estudios a distancia.

Gracias a la Formación Profesional a distancia puedo trabajar y estudiar a la vez de una forma muy fácil, ya que el hecho de que sea online me ha permitido configurarme mis propios horarios de estudios según mi tiempo disponible y esto es un punto muy positivo. Además, siempre que he tenido alguna duda, los profesores me han respondido muy rápidamente y me han ayudado en todo lo que he necesitado.

Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la informática y cuando me retire del fútbol profesional me gustaría dedicarme al desarrollo y a la programación de videojuegos. Es por ello que ahora me estoy preparando y formando en este ámbito.

Sin lugar a dudas, recomiendo estudiar un ciclo de FP a distancia a todas aquellas personas que, como yo, quieren formarse a la vez que trabajan ya que es la opción que ofrece más flexibilidad. Y la verdad es que la metodología funciona.