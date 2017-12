Estoy estudiando para trabajar de lo que realmente quiero

BLOG | DESCUBRE LA FP

Desde siempre he querido estudiar Magisterio Infantil y lo que no sabía era si hacer directamente el Grado en la universidad, o antes de eso realizar la FP de Grado Superior, aunque pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo, por lo que me informé y hablé con familiares y amigos que me hicieron ver que, hoy en día, con un Grado Superior puedes tener más salidas profesionales, por lo que decidí hacerlo antes de ir a la universidad.