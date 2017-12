La FP Dual, una oportunidad para España y para nuestros jóvenes

BLOG | DESCUBRE LA FP

Profesionales, porque actualmente existe una brecha importante entre la formación que demanda el mercado de trabajo y la preparación que, en determinadas materias, tienen nuestros jóvenes. Pero esa formación debe ser muy aplicada y es ahí donde cobra especial importancia la FP Dual. Se trata de una formación conectada con las empresas, donde ellas puedan participar proporcionando no solo la orientación de la dirección en la que se mueve el mercado laboral, sino también facilitando un aprendizaje activo donde el estudiante aprenda haciendo y poniendo en práctica toda la preparación teórico-práctica recibida en los centros. Es importante que en este proceso de aprendizaje exista una coordinación muy estrecha entre profesores y tutores y que, los diseños curriculares y también la organización de los tiempos de estudio y trabajo, se planifiquen de tal manera que se pueda sacar el mayor provecho posible de esta etapa, de esta formación.

Decía antes que la FP Dual es una oportunidad profesional pero también personal y en este sentido me gustaría dar mi visión de lo importante que es para cualquier persona poder encontrar su sitio. En España, durante mucho tiempo, no se ha dado a la FP la importancia que tenía, ni el reconocimiento social, ni el prestigio académico, lo que ha llevado a que sistemáticamente todos los jóvenes debieran ir a la universidad independientemente de sus gustos, inquietudes, preparación, madurez, etc. En muchas ocasiones les hemos forzado a elegir un camino casi sin salida a una edad en la que en ocasiones no tienen nada claro lo que quieren estudiar. Es precisamente en este punto donde me gustaría destacar la importancia que en este proceso tiene la Formación Profesional; puede suponer un paso intermedio donde descubrir su vocación profesional; La Universidad, por su parte, debe jugar un papel destacado pues debe ser capaz de tender los puentes necesarios para que los jóvenes puedan realizar su viaje de ida y vuelta. La conexión entre ambos niveles educativos es imprescindible para que la FP Dual pueda suponer una etapa intermedia, si el estudiante lo desea, porque se han establecido las pasarelas necesarias para facilitar el tránsito de FP Dual a Universidad o por qué no, de Universidad a FP Dual.