FP y discapacidad

En este caso, acciones institucionales, en las últimas décadas, han tratado de corregir estos prejuicios pero derivando algunas veces hacia la condescendencia o una caridad mal entendida. El cambio en la percepción social de la discapacidad pasa por la experiencia de respuesta efectiva de los colectivos de personas afectadas a necesidades concretas de la sociedad en general: en este sentido, su incorporación al mundo laboral se ha convertido en una prioridad. El acceso a un puesto de trabajo garantiza la igualdad y la auténtica libertad de todos pero especialmente de las personas con discapacidad.



La falta de diversidad y de flexibilidad de los programas educativos es uno de los responsables del abandono escolar, especialmente para aquellos que se enfrentan a dificultades añadidas en su adaptación a un modelo excesivamente rígido.La formación profesional de grado medio, por su orientación directa a la incorporación al mercado laboral, desempeña un papel fundamental en este proceso transformador y ha demostrado en estos años de crisis una mejor capacidad de ajuste a la demanda del mercado de trabajo. Proporciona también a unos jóvenes en una época compleja de su desarrollo la oportunidad de perfeccionar también su formación intelectual y cultural y contribuye así a formar una ciudadanía más madura.

En el colegio Tres Olivos, los alumnos con discapacidad auditiva disponen de esta oportunidad en condiciones de igualdad y, además de otras ofertas de enseñanza media, pueden formarse para ser Técnicos en Farmacia y Parafarmacia o Técnicos en Sistemas Informativos y Redes, en un entorno educativo capaz de adaptarse a sus necesidades específicas ya que forma parte de un proyecto global que se inicia desde la infancia e implica al conjunto del equipo docente.



Sin embargo, el reto no ha hecho más que empezar: se trata ahora de vencer los prejuicios y miedos de los empleadores.Existe la necesidad de convencer a los responsables de las empresas de la calificación de nuestros alumnos con discapacidad auditiva cuando las funciones del puesto de trabajo no están claramente definidas o cuando no existe formación de la parte contratante.Ya existen organizaciones como Adecco que trabajan por la inclusión laboral pero solo una apuesta por una "cultura de empresa" en los equipos directivos apoyada por las administraciones públicas lograrán una verdadera inclusión social.



Desde el colegio Tres Olivos trabajamos para que las personas con discapacidad auditiva puedan dar respuesta a las necesidades del mercado laboral aportando valor y representando de forma realista en las empresas la pluralidad de nuestra sociedad.