Dinamizando la Formación Profesional

Soy Javier Delgado Duque y ahora soy Técnico Superior en Animación Sociocultural, profesión que ejerzo con mi propio proyecto de autoempleo (www.cultyva.com) pero para llegar hasta aquí he pasado un gran proceso de reciclaje, como tantos otros jóvenes y como mi propia ciudad, Barakaldo, que ha vivido en sus calles un viaje de la industria al sector servicios.

Lo cierto es que al acabar Bachillerato me decidí por encauzar mi vida profesional por el ámbito de la delineación, pero tras dos años de estudios y cuatro meses trabajando de ello me di cuenta que esa no era la profesión que quería desarrollar el resto de mi vida, pero la cuestión era hacia dónde virar mi rumbo.

Entonces apareció ante mí la posibilidad de la Formación Ocupacional y gracias a un curso denominado "Dinamización Sociocultural" abrí mi mente a un nuevo campo que hasta entonces desconocía pero que también me ofrecía probar suerte en otra de las áreas que siempre me había gustado: los medios de comunicación.

Así pues, como un curso de 4 meses no es suficiente formación retorne a las aulas de la Formación Profesional para comenzar el Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural, el cual combine con cuatro meses de trabajo en un Centro Ocupacional con personas con discapacidad.

Esta nueva experiencia no fue solo una aventura donde conocer nuevos compañeros, amistades y tener más herramientas laborales, fue mi ventana al mundo. Si, al mundo, porque no solo me permitió vivir la experiencia Erasmus durante tres meses de prácticas laborales en el Centro Social Da Musgueira de Lisboa, sino que también me ha posibilitado una beca de tres meses del "Programa Juventud Vasca Cooperante"para conocer la realidad de Guayaquil (Ecuador) y trabajar en una entidad que trabaja con personas refugiadas.

Pero además mi aventura no acaba aquí, en Octubre de 2015 comencé otro viaje, en este caso a "el país del emprendimiento" desde donde también quiero poner mi granito de arena para dinamizar la formación profesional y poner en conocimiento su importancia, algo que realizamos con el proyecto Aurrera - adelante en euskera - y que espero que diga mucho tiempo en esa línea.

¡Larga vida a la Formación Profesional y Aurrera!