Descubrí mi vena artística

¿Porque estudie un ciclo de formación profesional? Pues bien… resulta una pegunta un tanto complicada dado que en su momento no estaba en situación de barajar muchas opciones, ya que no había cursado bachillerato y gran parte de la oferta laboral que se me presentaba en el momento exigía experiencia en el campo, así que me aventuré a estudiar el ciclo de Laboratorio de Imagen ya que siempre me ha parecido una bonita profesión.