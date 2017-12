El deporte, una pasión, mi profesión

BLOG | DESCUBRE LA FP

En mi caso puedo decir que he obtenido tres títulos de FP, uno de Grado Medio :Técnico Deportivo en Futbol y dos de Grado Superior: Técnico Deportivo Superior en Futbol y Técnico en Actividades Físicas y Animación Deportiva (TAFAD). Todos ellos están relacionados con el mundo del deporte y en mi caso me han servido para poder obtener un puesto de trabajo que en la actualidad mantengo.

En primer lugar, los títulos que he obtenido de fútbol me sirven para poder desempeñar la labor de entrenador y aunque en la actualidad no es necesario tener dichos títulos para ejercer de entrenador, dentro de muy poco a través de la nueva Ley de Profesionales del Deporte que van a implantar, sí será necesario.

Dichos títulos son válidos para entrenar desde fútbol base (3-4 años) hasta nivel adulto (primera división si se diera la oportunidad). Gracias a ellos he podido aprender las capacidades que tiene que manejar un entrenador en todos sus campos y además, saber que el trabajo que estoy desempeñando es correcto, cosa que me parece muy importante ya que estás tratando con la salud (deporte) de personas. Además de ello cada año puedo dar un salto cualitativo en lo que respecta a la dirección de equipos.

En segundo lugar, el título de TAFAD del que dispongo, me ha servido para llevar a cabo otros proyectos como la organización de eventos deportivos o campus de verano. También es importante que recalque que gracias a la suma de ambos títulos puedo ejercer como coordinador del club de fútbol donde trabajo, por lo que han sido complementarios entre ellos, y al sumar los conocimientos y visiones que me han dado, puedo ejercer mi cargo con más competencias.

Por último, como dato informativo, puedo decir que gracias a la Formación Profesional he podido acceder a estudios de grado universitarios, que son los estoy cursando en la actualidad.