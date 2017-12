Cómo la FP nos ayuda a tener el futuro que queremos

BLOG | DESCUBRE LA FP

Yo cometí el error de hacer el Bachillerato de Ciencias Sociales aún sabiendo que no había carreras que me gustasen en esa rama, fue entonces cuando algunos profesores del colegio empezaron a hablarme de la Formación Profesional, diciendo que hoy en día son muy útiles a la hora de encontrar trabajo y de abrirte el paso hacia la universidad en caso de que no te diese la nota, que no me dejase llevar por la gente que decía que a las FP solo se apunta la gente que no sirve para los estudios.

Decidí apuntarme al Ciclo Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico debido a su semejanza con algunos términos relacionados con la salud.

En mi caso, ha sido una experiencia increíble, me ha servido para darme cuenta de que realmente la salud es lo mío y que si te gusta algo tienes que luchar por conseguirlo.

Esos dos años en la FP me ayudaron a despejar las dudas con respecto a mi futuro, que ahora gracias a esta experiencia sé que va ser la enfermería.

A la hora de escoger el centro para estudiar la FP recomiendo (sobre todo si es algo relacionado con la salud) que sea un centro que disponga de buenas herramientas y aparatos y que tenga suficientes para todos los alumnos, ya que la esencia de las FP es justamente coger práctica de la labor que vayas a desempeñar.