La FP como crecimiento personal

BLOG | DESCUBRE LA FP

En este artículo, pretendo mostrar mi experiencia en relación a la formación profesional. Una vez terminado el bachillerato de salud, no sabía bien en qué especializarme. Valoré varias carreras y también múltiples formaciones pero tenía ganas de trabajar sobre todo, de comenzar mi nueva vida. Cuando me enteré que existía la posibilidad de formarme como auxiliar de rehabilitación me dí cuenta que una buen uso de mi tiempo y energía era poder ayudar a quién lo necesitaba, recuperar un paciente en cualquier estado.

De esta forma, empecé a formarme presencialmente en ello. Consistía en 6 módulos repartidos donde me iniciaba en la gran complejidad del cuerpo humano, sus numerosos sistemas y su gran sinergia. El conocimiento de mis profesores era amplio así como su capacidad para resolver las cuestiones que allí se planteaban.

Una vez finalizado el curso, sobre todo lo que aprendí con aquella formación era qué me gustaba y en qué quería invertir mi vida. De esa manera, me interesé en el campo de la rehabilitación y me gradué en fisioterapia por la universidad San Pablo CEU.Es decir, aquella formación profesional me ayudó para aclarar mis grandes dudas y formarme con decisión, con la seguridad que eso era lo correcto. Sin aquel curso, que no me suponía un coste enorme y una duración muy extensa, no podría haber experimentado y seguramente no habría cursado posteriormente fisioterapia. Es por ello que agradezco y recomiendo rotundamente la formación de auxiliar de rehabilitación.

Además, con el tiempo valoré que en la zona donde ejercía mi profesión, mis compañeros sanitarios no disponían de un centro adaptado a sus necesidades laborales y empezamos el proyecto de centro Vereda20. Este centro, actualmente situado en Pozuelo de Alarcón, cuenta con la peculiaridad que se adecua al horario que el profesional necesita. Ideado con la mayor atención en los detalles, Vereda20 es un multiespacio con un nuevo concepto de tratamiento integral en un entorno exclusivo y agradable, representando la sinergia y la innovación terapéutica. Si eres profesional sanitario y necesitas un espacio diferente, no dudes y contáctanos en centrovereda20.com