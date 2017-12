Cómo cambió mi vida gracias a la FP

BLOG | DESCUBRE LA FP

Siempre se me había dado bien la informática, y animado y arropado por mi familia comencé a buscar centro de estudio. Como no tenía bachiller opte por buscar una F.P con el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, y el centro más cercano (con suerte para mi) fue el Colegio Valle del Miro en Valdemoro.

Nervioso por lo que me iba a encontrar acudí el primer día a clase, era de los más mayores a si que eso me hizo pensar q iba a estar fuera de lugar allí, pero nada más lejos de la realidad, gracias a los maravillosos profesores que hay en el centro y a los geniales chicos que compartieron conmigo el curso me sentí como uno más en todo momento.

No fue nada fácil ya que era un curso presencial, y compaginar paternidad, trabajo y estudios fue una pesada carga algunas veces, que me hizo querer abandonar. Pero mis tutores no lo permitieron, animándome y dándome todas las facilidades para poder compaginarlo todo.

Al fin terminó el primer año de los dos que comprendía el curso y sorprendentemente todo aprobado y con buena nota las cosas iban por buen camino, pero un batacazo en mi vida personal no me dejó más remedio que abandonar el curso, yo pensaba que para siempre, pero Fabián Roa mi tutor en ese momento habló conmigo y me dijo que tenía tiempo para retomar lo que me quedaba de curso, que valía para lo que estaba estudiando y que volviera para terminar lo que había empezado. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente y dos años después volví con más ganas si cabe, termine los seis meses que preceden a las prácticas y por fin hay estaba eligiendo empresa para poner en práctica todo lo que había aprendido.

Mobusi mobile advertising fue la empresa elegida (otro acierto) ya que 4 meses después había conseguido mi título de técnico informático y lo que actualmente es mi trabajo, un trabajo que me llena, indefinido, con mucho futuro y donde me hago valer cada día.

Animo a todo el mundo a aprovechar el F.P ya que te enseña una profesión y te abre las puertas a tu futuro. "Nunca es tarde y todo esfuerzo es poco cuando se trata de mejorar tu vida."