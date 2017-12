CESVIMAP, con la Formación Profesional

BLOG | DESCUBRE LA FP

Coindicen en CESVIMAP con otro joven, también abulense. Es Álvaro, titulado en Grado Superior de fotografía y en Grado Medio de laboratorio de imagen, y procedente de La Escuela de Artes y Oficios de Ávila. Su tiempo de prácticas transcurre en el área de Multimedia. Hoy les he entrevistado a los tres. De sus respuestas se observa su satisfacción por el trato recibido y sus ganas de crecer y prosperar.

Destreza en el taller.

"Elegí CESVIMAP para realizar mis prácticas -indica Sergio- porque había visto muchos vídeos y estudiado con libros de CESVIMAP, y me parecía un Centro muy interesante. Ahora veo, además, que el ambiente de trabajo es muy bueno. Todos te aconsejan sobre cómo llevar a cabo mejor los procesos, se acercan a ti para hablarte, todos, tanto el tutor, como el personal de taller y el de oficina".

"Me siento muy integrado, como un compañero más. Me hacen sentirme integrado, como uno más". Explica que el tiempo se le pasa volando aquí, porque realiza ocupaciones muy diversas, tanto en la reparación de carrocerías como en los procesos de embellecimiento de superficies, en las zonas de preparación y pintado. Asegura que de todo lo que hace obtiene algo interesante para su futuro, incluso de los trabajos que no le llenan tanto, porque es conocedor de que le van a ser útiles en algún momento."A partir de ahora –explica- si pudiera me gustaría compatibilizar un trabajo con seguir formándome". Sergio está ávido de conocimientos, lo veo en sus ojos bien abiertos, con ganas de descubrir nuevos caminos. Le encantaría trabajar en algo relacionado con la restauración de coches, en lo que lleva indagando y "trasteando" desde hace años.

A Sergio se le ve muy desenvuelto por el taller, al igual que a Víctor. Con la bata blanca, en la oficina del jefe de taller, Víctor maneja órdenes de trabajo, establece relaciones con proveedores de recambios, realiza un control de materiales y vestuario laboral, así como la gestión de los residuos, entre otras muchas tareas. Está asombrado por poder abordar tantos aspectos. Como al resto de sus compañeros, lo que está experimentando en CESVIMAP supera sobradamente lo que esperaba: "Pensé que iba a estar más cohibido", comenta con una tímida sonrisa.

"Me veo trabajando". "Es la primera vez que estoy en un entorno de trabajo, viendo cómo se organiza todo día a día. Así es como realmente se aprende". Aunque es consciente con humildad de lo que le queda por experimentar, después de esta vivencia ya se ve trabajando, tanto en las labores administrativas como de mecánica, que también le atraen.

A Víctor le ha sorprendido mucho presenciar actividades tan novedosas como la preparación, en el área de pintura, del Pole Side Impact, crash test lateral de los vehículos: "Cosas así hacen que vengas con ilusión al trabajo, a ver qué encuentras hoy de nuevo".

¡Estamos grabando!

Gran parte de las personas que configuran la plantilla de CESVIMAP, además de investigadores, son formadores ¡y actores! Muchas de sus actividades son captadas, en diversos formatos, por el área de Multimedia de CESVIMAP, con el fin de generar diversos productos que difundan nuestro saber: vídeos, publicaciones, manuales, material para las redes sociales, etc. Álvaro, el tercero de los jóvenes en prácticas, quiere ser uno de esos testigos de la investigación detrás de la cámara: "Mi pasión es la fotografía paisajística”, apunta, pero, una vez que he probado este tipo de trabajo, en el que cada día es diferente y no sabes lo que puede depararte, también me agradaría dedicarme a ello".

Álvaro señala que lo mejor de CESVIMAP es la generosidad de los compañeros a la hora de regalarte sus conocimientos. Él, a diferencia de los otros dos chicos, no conocía nuestro Centro, a pesar de ser de la provincia de Ávila.

"En CESVIMAP todo el mundo es muy generoso con sus conocimientos" Vino aconsejado por su profesor. "El primer día me llamó la atención absolutamente todo", explica. Y continúa: "Estoy aprendiendo mucho: el modo en el que se programa y organiza todo, además de la realización del trabajo en sí". "En mi periodo de prácticas – comenta – he hecho un montón de cosas: reportajes a vehículos de nueva incorporación al mercado, a grupos de visitantes a nuestras instalaciones, procesos de taller, iluminación de la zona de crash test, iluminación para vídeos, grabación en plató, infinidad de detalles…". Sergio, Víctor y Álvaro coinciden en que este proceso formativo les va a ser muy útil para iniciarse en el mundo profesional con mucha más seguridad.

No son la mal llamada generación perdida, no; con la juventud de hoy en día estamos en buenas manos. Ellos han crecido en un ambiente socioeconómico algo complicado, pero están dispuestos a romper patrones, a absorber lo mejor de lo heredado y a edificar con sus propios cimientos. En CESVIMAP nos sentimos satisfechos de darles voz, de crearles un escenario para que muestren sus habilidades y talentos y, sobre todo, de permitir que se demuestren a sí mismos que son capaces de abrirse con entusiasmo a su actividad profesional.