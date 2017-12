¡Así es el alumno de FP a distancia!

BLOG | DESCUBRE LA FP

Somos los responsables de un centro referente de FP a distancia oficial a nivel estatal, contamos con miles de alumnos y, por tanto, sabemos de qué hablamos. Nunca es tarde para volver (o empezar) a estudiar. Y mucho menos una Formación Profesional. Te lo aseguramos. ¡Ahí queda dicho!

Hace unos cuantos años, la FP estaba estigmatizada por la idea de que quien no servía para estudiar bachillerato y emprender una carrera universitaria, era mejor que empezara a estudiar un ciclo formativo y aprendiera una profesión. Esta connotación peyorativa ha ido cambiando con el tiempo hasta el punto de que hoy en día la Formación Profesional es una de las vías más directas hacia un lugar de trabajo, una muy buena forma de reciclarse y mejorar profesionalmente, y los estudios ideales para adquirir unos conocimientos y unas competencias muy concretas. La FP cada vez está ganando más adeptos y son muchísimas las personas que cuentan con una licenciatura universitaria y ahora optan por especializarse en algo muy concreto y trabajar de ello.

Como decíamos, contamos con miles de alumnos y el perfil de nuestros estudiantes está muy definido.

Estudios

La mayoría de nuestros alumnos tiene estudios. Evidentemente, todos cuentan con los requisitos mínimos para poder cursar al menos un Grado Medio, pero son muchos los que además tienen estudios universitarios. La absurda creencia de que a los malos estudiantes se les reconvertía con una FP ha desaparecido. Sea cual sea tu nivel de estudios, en cualquier ciclo formativo encontrarás compañeros parecidos a ti.

Edad

Compartir aula con chicos y chicas de 16, 17 y 18 años no debe ser una sensación agradable para según quién y a según qué edades. ¡Pero para esto está la FP a distancia! La edad y la imposibilidad, por los motivos que sean, de acudir a un centro presencial son los principales factores por los que se opta por estudiar online. La media de edad de nuestro alumnado gira en torno a los 35 años. Es decir, que vas a encontrar compañeros con edades comprendidas entre los 22 y los 55 años.

Situación

Si crees que no vas a tener tiempo para poder estudiar una FP, quítatelo de la cabeza. La mayoría de nuestros alumnos trabaja… y buena parte de ellos, además, tiene familiares a su cargo (hijos). Gracias a la FP a distancia y a centros como el nuestro, hoy en día puedes estudiar un ciclo formativo a tu ritmo. Y es que cada semestre vas a poder escoger qué asignaturas estudiar y en qué cantidad, desde una hasta… las que tú quieras. Lo importante: que la matrícula que hagas sea asumible y que las horas que tengas pensado dedicar al estudio puedan con la carga lectiva de la que te matricules.

Matrícula

En nuestro centro, los alumnos se decantan por los estudios de Sanidad y, de media, estudian entre tres y cuatro asignaturas por semestre.

Procedencia

La FP a distancia ha ganado tantos adeptos que no hay provincia española en la que no haya alumnos cursando un ciclo formativo en modalidad no presencial… también en nuestro centro. La comunidad con más estudiantes es Madrid, seguida de cerca, sin embargo, por Cataluña, Andalucía, País Vasco, Valencia, Galicia… No te preocupes, sea de donde seas, en nuestro centro encontrarás estudiantes de tu misma provincia.

Inicio de curso

Evidentemente, la mayoría de alumnos empieza el curso en septiembre. Pero con el auge de la FP a distancia y de la posibilidad de estudiar por semestre no son pocos los estudiantes que empiezan un ciclo formativo en febrero.

Así que ya lo sabes, no te sientas como un bicho raro por estar planteándote estudiar una FP a distancia… ¡¡¡cada vez sois más!!!