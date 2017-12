Mi apuesta por la FP Dual resultó ser un éxito

BLOG | DESCUBRE LA FP

Desde muy joven me he interesado por el mundo laboral. Fue a los 14 cuando, con apoyo de mis padres, tuve la oportunidad de ir a Alemania (totalmente solo) y cursar unas prácticas de verano. Desde entonces y hasta los 18, cada año he ido al extranjero para hacer unas prácticas de verano. Lo tenía muy claro, tengo un perfil práctico.

Después de mi selectividad dichas prácticas me hicieron abrir los ojos. No me conformo con que alguien me cuente algo. Yo lo que quería es que además de que me lo cuenten, yo mismo lo pueda aplicar, hacer, tocar… ¡vivir!

Además, en aquel momento la crisis estaba en su punto más elevado. Teníamos un 57% de paro juvenil. Eso me hizo pensar que la educación “tradicional” que tenemos en España no funciona y que tenía que mirar por alternativas si quería evitar encontrarme en esa situación.

La FP Dual fue mi elección. Sí, quizá no salgas con un título universitario, pero… ¿realmente es necesario hoy en día para poder triunfar?

La respuesta es no. Vivimos en una sociedad dónde la experiencia profesional es fundamental y muchas veces tener una visión real del mercado es mejor valorado que un título. Hoy en día los licenciados acaban la carrera y no encuentran empleo. Se ponen a estudiar un master… y siguen sin tener experiencia laboral. Es una pena, ¿verdad?.

La FP Dual te asegura una transición de la educación al mercado laboral de una forma progresiva y segura. Así fue mi caso. Los 2 años se me pasaron volando, vi los procesos de mi empresa, desde la parte más fundamental hasta los procesos más complejos. Ahora mismo soy responsable del programa FP Dual de Lidl, la misma empresa que me dio la oportunidad de cursar con ellos este mismo programa.

Casi se me olvida comentar otro punto de gran importancia. Desde el inicio de mi programa recibía una retribución y los costes de mi centro formativo privado los becaba mi empresa. Por lo tanto, cobraba mientras me estaba formando.

Por último quería remarcar que todos tenemos que concienciarnos. La FP ha cambiado enormemente y ya no es lo que antes se conocía. De hecho, en los países que la FP Dual está más implementada, es dónde menos desempleo juvenil hay. (En Alemania hay más jóvenes que cursan una FP Dual que jóvenes que hacen la selectividad y tienen un paro juvenil de 6,8%).

Jóvenes, es importante que miréis al futuro y no os dejéis influenciar por lo que "deberíais hacer". Hoy en día hay muchas alternativas y la FP Dual es, sin duda, una de las más modernas y de las que más se adaptan a nuestra sociedad. No te conformes con que te lo cuenten… ¡Aplícalo tú mismo!