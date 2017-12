En FP “éxito” se escribe con A

BLOG | DESCUBRE LA FP

Las técnicas y reflexiones de Lluís son aplicables a todo tipo de estudiantes y profesionales pero en el mundo de la FP tienen una especial relevancia por su vinculación con la Acción. Ups!, he empezado desvelando una de las claves…;)

En la sesión Lluís empezó preguntando a los asistentes qué era el éxito para ellos. A menudo se asocia a la fama, el dinero o el poder. Y quizás nada más lejos de la realidad. Mejor dicho de la realidad personal y profesional de cada uno. Siguiendo los argumentos de Lluís os invitamos a crear vuestra propia definición de éxito, que seguro será única y totalmente subjetiva. Y será también temporal, ya que esa definición variará con los años.

Para ayudarnos en esa tarea Lluís nos propone apalancarnos en "las 3 A's"…

El primer paso es profundizar en el Autoconocimiento. Aristóteles dijo que conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. Saber el punto de partida es crítico para llegar al objetivo y debemos hacerlo en clave personal, según nuestra definición. Lluís inspirado en las técnicas de consultoría de empresas y el trabajo de Albert Humphrey en la Universidad de Stanford desarrolló el DAFO Personal ®, que identifica cuatro elementos de diagnóstico en todo proceso de mejora: Tus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

Lo importante, una vez identificada “la situación actual” es identificar qué hacer… Hay quien decide focalizarse en sus puntos débiles y esforzarse en mejorarlos. Otros ponen en foco en los puntos fuertes y reforzarlos apalancándose en ellos. Los primeros conseguirán ser una versión mejorada de ellos mismos. Los segundos la mejor versión de sí mismos. Creo que el camino empieza a estar más claro, ¿no es cierto?

Pasemos la segunda clave del éxito. Y lo hacemos con otro ejercicio. Pensad en el mejor y en el peor jefe o compañero que hayáis tenido. Escribid las tres características principales de cada uno. Probablemente no sois capaces de determinar en qué asignatura se aprenden esas características. Lo que hace ser outstanding (este adjetivo inglés significa literalmente que se sale) no es la capacidad de realizar razonamientos complicados, tablas dinámicas en Excel o cuadrar una cuenta de resultados. Lo que te hace crecer y desarrollarte es tu Actitud. ¿Quién no ha oído aquello de que te fichan por lo que sabes y te despiden por cómo eres?

De hecho, Lluís nos propone una fórmula para calcular nuestro valor en el camino hacia (nuestro) éxito.

Partimos de las Habilidades innatas (volvemos a ver la importancia del Autoconocimiento). A continuación tenemos algo que suma, lo cual es una buena noticia: las Habilidades adquiridas. Todos los conocimientos y experiencia que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Ahora viene una división: el tiempo, es decir a mayor tiempo menos valor aportado. Y es que si uno aporta lo mismo pero en la mitad de tiempo, en realidad el valor es mayor.

Vivimos en un mundo veloz, y el tiempo es limitado y escaso.

Pero ponerle un exponente a una fórmula supone disparar su valor. Y lo que eleva nuestra fórmula del valor es la Actitud.

Y Sólo nos falta la tercera A: la Acción. Ponernos en marcha, aprender haciendo y hacer que suceda… Si quieres que algo pase, desarrollarte, no esperes a que suceda: ¡haz que pase!

Hay tres tipos de personas en la vida: las que hacen que las cosas pasen, los que miran cómo las cosas pasan, y los que llegan y preguntan qué ha pasado.

Sin duda son los que hacen que las cosas pasen los que alcanzan el éxito, “su” éxito y no abandonan… Autoconocimiento, Actitud y Acción.

Es esencial que los alumnos de FP, al igual que sucede en iFP (www.ifp.es), refuercen su Autoconocimiento con Orientación, su Actitud con competencias emocionales y transversales y pongan en Acción su desarrollo con aprendizajes eminentemente prácticos.

En FP, el éxito también se escribe con A.